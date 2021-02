Schnaps im Schneegestöber: Witterung hat Borna und Geithain fest im Griff

Borna/ Geithain

Die einen waren im Dienst der Stadt seit fünf Uhr unterwegs, die anderen sahen den Schneefall eher locker und tranken nach jedem freien Meter einen Schnaps: Die Menschen zwischen Borna und Geithain hatten am Montag im Kampf mit den Schneeflocken viel zu tun.

Kampf gegen Windmühlenflügel in Borna

Mitarbeiter der Stadt Borna sowie ein privater Räumdienst versuchten seit den Morgenstunden, die wichtigen Straßen in Borna von den Schneemassen zu befreien. Ein Kampf gegen Windmühlenflügel, wie Oberbürgermeisterin Simone Luedtke (Linke) erklärte, auch weil die Fahrbahnen unter dem Schnee oftmals vereist waren. In Borna lagen am Nachmittag etwa 30 Zentimeter Schnee. Die Feuerwehr musste in die Leipziger Straße ausrücken, wo sich ein Lastwagen nicht mehr bewegen konnte. In der Abtsdorfer Straße hatten Anwohner die weiße Pracht von den Bürgersteigen auf die Straße geschoben. „Das ist aber verboten“, so die Oberbürgermeisterin. Der Schnee müsse auf dem eigenen Grundstück gelagert werden.

Linienbusse bleiben in den Depots

Kein Linienbus verließ am Morgen den Betriebshof der ThüSac Personenverkehrsgesellschaft mbH in Altenburg. Ebenso wenig drehte sich in den Depots in Geithain und Borna ein Rad. Lediglich geräumt wurde auf den Betriebshöfen mit Hochdruck. „Unter den aktuellen Bedingungen wäre ein sicherer Transport unserer Fahrgäste nicht möglich“, sagte Unternehmenssprecher Thomas Hermsdorf. Das liege nicht nur an vielen schwer passierbaren Straßen. Zugeweht oder zugeschoben waren auch zahlreiche Haltestellen. Das Land Thüringen hatte noch am Sonntag entschieden, dass die Schüler der Abschlussklassen am Montag nicht unterrichtet würden. „Eine schwierige Situation. Wir müssen einen kühlen Kopf bewahren.“ Sobald es möglich sei, Busse auf die Straße zu schicken, werde man den Verkehr aufnehmen. Hermsdorf verwies Busnutzer auf die Homepage www.thuesac.de und auf den Facebook-Auftritt; hier gebe es aktuelle Informationen.

Auch die Regionalbus Leipzig GmbH stellte ihren Linienbetrieb komplett ein. „Bei allem, was wir tun, steht die Sicherheit unserer Fahrgäste und unseres Fahrpersonals im Mittelpunkt“, so ein Sprecher. Der heftige Schneefall und die glatten Straßen würden erhebliche Risiken bergen. Sobald die Witterungs-und Straßenverhältnisse einen Busbetrieb zuließen, werde dieser - beginnend mit den Hauptlinien (PlusBus-Linien) - wieder aufgenommen.

Bauhöfe im Dauereinsatz

Der Geithainer Bauhof war mit seiner Räumtechnik seit dem frühen Morgen in der Kernstadt und in den Ortsteilen unterwegs. „Die sind seit halb fünf draußen. Befahrbar ist alles, alle Orte sind erreichbar“, sagte Oberbürgermeister Frank Rudolph (UWG). Dass sich die Autofahrer auf den Winter einstellen müssten, verstehe sich von selbst. Und wer nicht fahren müsse, solle zu Hause bleiben. Der Bauhof habe auch am Sonntag eine gute Arbeit geleistet. Den Wintertag hatten viele im Südbereich des Landkreises Leipzig für Spaziergänge, Rodeln und Skitouren genutzt. Über Nacht erhöhte sich die Schneepracht noch einmal auf 40 Zentimeter. In den Höhenlagen des Kohrener Landes kam und kommt es aufgrund des starken Windes zu erheblichen Verwehungen.

Mehr als 80 Kilometer kommunaler Straßen hatte der Bad Lausicker Bauhof zwischen Stockheim und Thierbaum freizuhalten. Angesichts des ungebremsten Schneefalls war das am Montagvormittag eine Herausforderung, die das Team um Eckhard Zeidler aus den letzten Wintern so kaum kannte. „Wir wollen überall zumindest eine Fahrspur schaffen. An manchen Stellen gibt es Verwehungen, das macht es nicht leichter“, sagte er. Sämtliche Mitarbeiter seien seit Stunden im Einsatz. Wenn es möglich sei, fahre man noch eine zweite Schicht.

Dichtes Schneetreiben in Elstertrebnitz am Montagmorgen, hier zwei Fahrzeuge des Bauhofs im Einsatz. Quelle: privat

Pflegedienste kämpfen mit hohem Schnee

„Die Winterdienste unserer Dienstleister sind im Einsatz. Aufgrund der großen Mengen Schnee und der Verwehungen ist es allerdings schwierig“, sagte Ilka Taubert, die im Frohburger Rathaus die Bauhof-Leistungen koordiniert. „Wir sind dran, zusätzliche Unternehmen zu gewinnen, dass sie uns unterstützen.“ Nach der Eingliederung von Kohren-Sahlis umfasst das Frohburger Stadtgebiet inzwischen 33 Ortsteile. Seit Sonntagabend gesperrt ist die Verbindung zwischen Nenkersdorf und Schönau. Der Grund: große Verwehungen.

Mit Barrieren an Fahrbahnrändern und ungenügend geschobenen Straßen hatten am Montagvormittag vielerorts die Pflegedienste zu kämpfen. „Wir haben alle sechs Touren geschafft, aber zum Teil nur mit tatkräftiger Unterstützung“, sagte Steffen Graichen, Geschäftsführer der Frohburger Pflegeprofis GmbH. Mehrfach hätten Nachbarn zur Schaufel gegriffen oder PKW angeschoben. Das Team aus 15 Mitarbeitern betreut Menschen in Frohburg und Kohren-Sahlis, aber auch in Langenleuba-Niederhain und Borna.

Elstertrebnitz engagiert Privatfirmen

„Es ist der Wahnsinn!“, sagte der Elstertrebnitzer Bürgermeister David Zühlke. Seit morgens um drei seien die Mitarbeiter des Bauhofs unterwegs. Die Gemeinde habe zusätzlich Privatfirmen engagiert, die auf den Straßen des lang gestreckten Dorfes Schnee schieben. Am Morgen war zudem die Feuerwehr im Einsatz und holte einen PKW aus dem Straßengraben. „Jetzt fangen wir an, den Schnee aus dem Ort zu fahren, weil es sich überall türmt“, so Zühlke am Montagmittag. Durch die Verwehungen komme es zu Schneebergen, die an manchen Stellen bis zu drei Meter hoch seien. Überhaupt sind die Verwehungen im ländlichen Raum ein Problem: „Da war gerade ein Räumfahrzeug da – und zwei Minuten später ist wieder alles zu!“ Der Bürgermeister bat um Geduld und Verständnis, viele Leute würden bei ihm anrufen, aber: „Unsere Mitarbeiter können nur arbeiten und das tun sie hervorragend. Aber sie können nicht überall sein.“ Was ihm jetzt schon Sorge macht, sind die Tage, an denen der Schnee taut. Denn: Die Region hat schon viele schlimme Hochwasser erlebt.

Winter in Borna. Der Verkehr stand zum Teil still. Quelle: Falk Opelt

Schüler dringen nicht zur Schule durch

Eigentlich sollten die Abschlussklassen in Oberschulen und Gymnasien ab Montag wieder Präsenzunterricht haben, doch das war in vielen Orten nicht möglich, zum Beispiel in Groitzsch: Nur Elft- und Zwölftklässler aus der Stadt erreichten ihre Schule zu Fuß sowie einige Abiturienten von außerhalb, die von ihren Eltern mit dem Auto gebracht wurden. Von 112 Schülern waren das 25. Sie bekamen zwar wie geplant den freiwilligen Schnelltest durch DRK-Mitarbeiter, „aber wir haben den Unterricht für Montag abgesagt“, erklärte Evelyn Westerburg, Oberstufenberaterin des Gymnasiums. Es habe ja keinen Sinn, wenn die meisten Jugendlichen nicht zum Unterricht kommen können. Sie wisse von einigen, die morgens noch an der Bushaltestelle standen – doch es kam kein Schulbus. Am Dienstag solle Online-Unterricht erfolgen. Die Lehrerin hofft, dass sich am Mittwoch die Wetterlage wieder normalisiert hat, dann soll auch der Unterrichtsbetrieb vor Ort wieder anlaufen.

Nur Covidtests an der Bornaer Dinterschule

Unspektakulär verlief der Wochenauftakt am Montag in der Bornaer Dinter Oberschule. Grund dafür: Die Schüler der Abschlussklassen sollten zunächst nur auf Covid-19 getestet werden. „Der Unterricht geht bei uns erst am Dienstag los“, erklärte Schulleiter Frank Ziemann. Bis zum Vormittag hatten nur zwei Schüler mitgeteilt, dass sie witterungsbedingt nicht kommen würden.

Neben allen Beschwerlichkeiten sorgte der Schnee auch für heitere Szenen: Im Ortsteil Hainichen der Stadt Kitzscher begab sich der dort beheimatete DJ und Chef des Village Clubs Marc Werner am Vormittag auf eine eher ungewöhnliche Dorfrundfahrt. Zwar hatte der Winterdienst zu der Zeit wohl schon eine Runde gedreht, doch wegen des unaufhörlichen Schneefalls glichen die Straßen bald wieder einer Skipiste. Werner hatte einen Freund aufgesucht, in dessen Familie sich Nachwuchs eingestellt hatte, um zu gratulieren und das Haus zu schmücken. Bei der Gelegenheit kamen sie auf die Idee, die Ski, die sonst um diese Zeit im Urlaub ihre Dienste tun, wenigstens einmal zu benutzen. Ein Auto mit Allradantrieb und kräftiges Seil und eine warme Mütze reichten für das kurze Ski-Vergnügen.

Von Ekkehard Schulreich, Claudia Carell, Nikos Natsidis