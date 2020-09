Frohburg/Schönau/Prießnitz

Ein Kreisverkehr soll das Schönauer Kreuz bald sicherer machen: Das Land Sachsen bereitet jetzt den Bau vor. Einen Starttermin gibt es noch nicht. Anders am Eschefelder Kreuz: Hier soll noch bis Jahresende eine Ampel aufgestellt werden. Während ersteres Projekt unumstritten ist, wird die Sinnhaftigkeit des zweiten von vielen bezweifelt.

Bei diesem Unfall auf dem Schönauer Kreuz im Sommer 2015 verlor ein Motorradfahrersein Leben. Quelle: LVZ-Archiv

„ Todeskreuzung “ bei Prießnitz ist seit 2004 sicher

Über viele Jahre war der Schnittpunkt der Staatsstraßen Flößberg – Frohburg und B 176 – Geithain ein Unfallschwerpunkt. Bestens einsehbar in der freien Feldflur gelegen, stießen hier immer wieder Autos zusammen, weil die Vorfahrt nicht beachtet wurde. Da dort immer wieder Menschen ihr Leben verloren, prägte der Volksmund den Begriff Prießnitzer Todeskreuzung. Seit die Kreuzung 2004 zum Kreisverkehr umgebaut wurde, ereigneten sich hier keine tödlichen Verkehrsunfälle mehr.

Landesamt: Planung ist in Arbeit

Auf dem nur einen Kilometer Richtung Frohburg entfernten Schönauer Kreuz „kracht“ es bis heute mitunter. Zwar erlangte diese Kreuzung keine ebenso bedauerliche Berühmtheit, doch will das Landesamt für Straßenbau und Verkehr auch hier in mehr Verkehrssicherheit investieren. “Für den Umbau ist der Vorentwurf in Bearbeitung“, bestätigt Behördensprecher Franz Grossmann auf LVZ-Nachfrage. Danach bemühe man sich um Baurecht, setze sich an die Ausführungsplanung, kümmere sich um den Grunderwerb. Für all das benötige man noch Zeit. Wann dann tatsächlich gebaut werde, könne man noch nicht sagen. Die zu erwartenden Kosten ließen sich erst nach Beendigung des Vorentwurfs beziffern, so Grossmann. Dass der Ausbau die Zahl der Unfälle auf dem Schönauer Kreuz reduziere, sei zweifelsfrei und durch den Effekt der einstigen „ Todeskreuzung“ belegt: „Der Kreisverkehr dort zeichnet sich durch gute Leistungsfähigkeit und verbesserte Verkehrssicherheit aus.“

Umstrittene Ampel kommt noch 2020

Aus Gründen der Verkehrssicherheit hält die Behörde den Bau einer Ampel auf dem Eschefelder Kreuz südlich von Frohburg für unverzichtbar. „Hier ist das Ziel, das Vorhaben noch im vierten Quartal des Jahres umzusetzen“, so der Sprecher. Dass Kritiker, etwa Frohburgs Bürgermeister Wolfgang Hiensch (BuW) und zahlreiche Stadträte, den Ausbau jetzt für verspätet und deshalb überflüssig ansehen, ficht das Landesamt nicht an. Seit Fertigstellung der Autobahn 72 und vor allem mit dem geplanten Bau der neuen Bundesstraße 7 nördlich von Frohburg reduzierten sich die Verkehrsströme am Eschefelder Kreuz und werden sich weiter reduzieren. Anders vor dem Autobahn-Bau: Da kam es auch hier immer wieder zu schweren und mitunter tödlichen Verkehrsunfällen.

