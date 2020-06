Schon Androhung hilft: Wie der Verband Grimma-Geithain Schulden eintreibt

Grimma

Die Prognose sieht gut aus: Der Versorgungsverband Grimma-Geithain (VVGG) rechnet sowohl bei der Trinkwasserversorgung als auch bei der Abwasserentsorgung mit einem positiven Betriebsergebnis für 2019. Das machte Geschäftsführer Lutz Kunath deutlich, als er in der Verbandsversammlung die vorläufigen Zahlen fürs zurück liegende Geschäftsjahr vorstellte. Der Verband rechnet mit einem Jahresüberschuss in beiden Sparten in Höhe von insgesamt 2,1 Millionen Euro.

Schuldenberg schrumpft seit 2017

Mit den Schulden geht es weiter abwärts. Seit 2017 schrumpft der Schuldenberg und betrug Ende 2019 noch rund 93 Millionen Euro. Die Verbandskommunen hatten darauf bestanden, von den hohen Verbindlichkeiten herunter zu kommen, was im vorigen Jahr mit einem entsprechenden Beschluss untermauert wurde. 2019 wurden vier Millionen Euro abgebaut, was Kunath als „erheblich“ bezeichnete.

Im Gegenzug schmolz aber auch das Barvermögen des kommunalen Verbandes. Auf den Bankkonten ging die Summe innerhalb des letzten Jahres von 15,9 auf 8,3 Millionen Euro zurück. „Mit Ablauf 2019 haben wir keine Festgeldanlagen mehr“, so Kunath. Hintergrund sei nicht nur, Schulden abzubauen. Der Verband wolle auch Negativzinsen umgehen.

Mit den liquiden Mitteln wurden Investitionen finanziert, um keine neuen Kredite aufnehmen zu müssen. Das gehört zur Entschuldungsstrategie. Im vorigen Jahr stecke der Verband 4,8 Millionen Euro ins Trinkwasser- und 3,6 Millionen Euro ins Abwassernetz. Seit 2017 sinkt das Investitionsvolumen. Kunath begründete das unter anderem damit, dass das Gruppenkläranlagen-Programm abgeschlossen ist.

Trinkwasserverbrauch klettert über die Marke von drei Millionen Kubikmetern

Erstmals seit vielen Jahren kletterte der Trinkwasserbrauch im Verbandsgebiet 2018 über die Marke von drei Millionen Kubikmeter. Das verstetigte sich 2019, als der VVGG mit 3,2 Millionen Kubikmeter noch mehr Trinkwasser verkaufte. Grund dürfte die extreme Trockenheit beider Jahre sein. Dabei fällt auf, dass der Wasserdurst fast ausschließlich vom Gewerbe kam, das 2019 beim Verbrauch um drei Prozent zulegte. Das könnte mit Bewässerungen zusammen hängen, um den fehlenden Regen zu kompensieren. Übrigens leben im Verbandsgebiet reichlich 70.000 Einwohner.

Geschäftsführer Kunath ging auch auf die offenen Forderungen ein und verteidigte das Instrument, Säumigen das Wasser abzustellen. Dabei flacht die Kurve seit Jahren ab. Während zum Beispiel 2014 Wasserkunden über drei Millionen Euro schuldig blieben, waren es im vorigen Jahr rund 1,23 Millionen Euro. In dieser Zahl stecken etwa 400.000 Euro, die aus Insolvenzen herrühren und wo der Verband sich keine Illusion macht, von seinem Geld etwas zu sehen.

Bei 90 Prozent der Säumigen hilft schon die Androhung , das Wasser abzustellen

Ansonsten reicht häufig die Androhung, den Wasserhahn abzudrehen. Im vorigen Jahr kündigte der Verband 683 Mal an, bei Nichtzahlung der Wasserrechnung die Versorgung einzustellen. In etwa 90 Prozent der Fälle hatte schon das Erfolg – die Schuldner überwiesen das Geld. „Tatsächlich wurde das Wasser 68 Mal abgestellt“, erläuterte Kunath. Leider könnten die Mieter nichts für säumige Vermieter und müssten darunter leiden.

„Wir können auf das Instrument auch in Zukunft nicht verzichten“, bekräftigte der VVGG-Geschäftsführer. Schon im Interesse jener Kunden, die pünktlich und zuverlässig zahlen.

Von Frank Prenzel