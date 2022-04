Geithain

Kein Déjà-vu hatten die Ehrenamtlichen der Geithainer Feuerwehr, als sie am Donnerstagmorgen in das Neubaugebiet Geithain-West gerufen wurden: Aus einem leer stehenden Wohnblock in der Lessingstraße qualmte es tatsächlich. Erst am Wochenende hatten Unbekannte hier gezündelt.

Stadtwehrleiter: Brandherd drinnen im Keller

„Es war das gleiche Szenario, nur dass es diesmal nicht draußen vor der Kellertür loderte“, sagte Stadtwehrleiter Marco Christen. „Der Brandherd befand sich im Kellergeschoss des südlichsten der drei Gebäude.“ Vermutlich habe der Unrat, mit dem der Raum – wie viele andere in diesen Gebäuden – bereits über Nacht gebrannt. Erst am Morgen seien Anwohner des Neubaugebietes auf den Rauch aufmerksam geworden.

Mit der Wärmebildkamera wird nach versteckten Glutnestern gesucht. Quelle: Feuerwehr Geithain

Haus ohne Tür

Mit Löschfahrzeug, Drehleiter und einem dritten Einsatzwagen war die Geithainer Wehr am Donnerstag kurz nach 8.30 Uhr vor Ort. Weil von einem Wohngebäudebrand die Rede war, fuhr auch die Polizei mit zahlreichen Kräften vor. „Wir haben den Unrat auseinandergezogen und abgelöscht. Danach haben wir das Haus, dessen Kellertür fehlt, mit der Wärmebildkamera nach möglichen Glutnestern abgesucht“, so Christen.

Akute Gefahr habe auch diesmal nicht bestanden. Doch ganz offenbar stellten die verwahrlosten Blöcke, die für Unbefugte ohne große Mühen zugänglich seien, ein erhebliches Risiko dar.

Blick in den verqualmten und vermüllten Kellerraum. Quelle: Feuerwehr Geithain

Polizei sucht Hinweise von Zeugen

Diese Gefahr sieht man auch im Geithainer Rathaus. Oberbürgermeister Frank Rudolph (UWG) sagte, er habe die Eigentümer zur unverzüglichen Sicherung ihrer Immobilien aufgerufen.

Die Polizei ermittelt auch in diesem Fall wegen des Verdachts der Brandstiftung, bestätigt Therese Lewerenz von der Pressestelle der Polizeidirektion Leipzig auf LVZ-Nachfrage. Hinweise möglicher Zeugen, die Personen im Umfeld der Blöcke – möglicherweise bereits am Mittwochabend – sahen, sollen an das Polizeirevier Borna gerichtet werden (Telefonnummer 03433/2440).

Von es