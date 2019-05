Geithain

Werbeagentur, Kindergarten, Autohaus, Bio-Bistro, Landwirtschaftsbetrieb, Hotel, Apotheke, Stadtverwaltung: Die Praktikumsstellen, die Achtklässler der Geithainer Paul-Guenther-Schule auswählten, deckten ein breites Spektrum ab.

Shawn Peer Janda im Autohaus Schenkel. Quelle: Sabine Paul

Praktika wichtig für die Berufsvorbereitung der Schüler in Geithain

Sie entsprechen den vielfältigen Interessen der Schüler, sagt Lehrerin Sabine Paul, die sich um die Berufsvorbereitung kümmert: „Macht mega viel Spaß, gefällt mir gut, alles schön, ich habe Interesse am Beruf gefunden – so das Fazit der Schüler.“

Leontine Fichtner im Ärztehaus Geithain. Quelle: Sabine Paul

Nodari und Emily etwa putzten bei Blumen-Voigt in Geithain Rosen, drahteten Gerbera an, säuberten Regale und fertigten kleine Gestecke. Vanessa beobachtete in der Paul-Guenther-Grundschule, wie der Unterricht vorbereitet und gestaltet wird. Shawn Peer half im Autohaus Schenkel in Geithain, Reifenwechsel und Inspektionen unter fachkundiger Anleitung durchzuführen. Leontine rief in der Arztpraxis von Diplommedizinerin Salameh in Geithain Patienten zur Behandlung auf, sortierte Akten, gab Aktenbestände in den PC ein, wechselte Pflaster.

Vanessa Eidam in der Paul-Guenther-Grundschule Geithain. Quelle: Sabine Paul

„Die Praktikanten sowie ihre verantwortlichen Betreuer äußerten sich sehr zufrieden mit dem absolvierten Betriebspraktikum“, so Paul. Die Schule freue sich über die Bereitschaft von Betrieben und Einrichtungen, die als Partner für Praktika verlässlich zur Seite stünden.

