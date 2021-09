Lastau

Es sei ein „bisschen sehr schade“, sagt Oma Simone. Gern wäre sie beim Schulanfang der Enkelin Lina dabei. „Aber es herrscht Corona. Daher dürfen zwar Eltern und Geschwister, nicht aber die Großeltern mit zur Colditzer Feierstunde.“ Es werde ihr nichts weiter übrig bleiben, als auf dem Parkplatz zu stehen und versuchen, wenigstens einen Blick zu erhaschen.

Papa Toni und Oma Simone Althammer schmücken die Blockhütte im Garten. Hier soll Linas Schulanfang zünftig gefeiert werden. Quelle: Thomas Kube

Umso mehr freut sie sich am Nachmittag auf das Fest zu Hause in Lastau. Simone Althammer wohnt mit Kindern und Kindeskindern in der Muldenaue. Hinter den sieben Bergen ist die Welt noch in Ordnung. Die Familie hat die Blockhütte im Garten mit Girlanden, Lichtern und Wimpeln geschmückt. An der langen Tafel werden 18 Gäste erwartet.

Höchster Feiertag in Lastau

Schulanfang ist für die Großmutter seit jeher so etwas wie der höchste Feiertag. Es scheint, als fielen für sie Ostern, Pfingsten und Weihnachten auf einen Tag. Simone kann sich noch erinnern, als sie 1967 selbst eingeschult wurde und auf dem Hausdorfer Schulhof die Zuckertüten am Baum hingen. Was bei ihr damals in die Tüte kam? „Sporthemd, Farbkasten und eine Federmappe.“

Die kleine Lina Althammer kommt am Wochenende in Colditz in die Schule. Ihre Eltern Fanny und Toni sowie Bruder Jemie und Oma Simone Althammer sind schon in Vorfreude. Quelle: Thomas Kube

Bei Sohnemann Toni seien es vor allem Süßigkeiten gewesen. „Und über allem thronte der Teddybär, den es noch heute gibt“, schwärmt Oma, die gute Seele des Hauses. Tante Gertrud und Onkel Günther hätten Toni damals sogar einen Wellensittich geschenkt. Als Zugabe fuhren die Kinder mit der Pferdekutsche.

Lecker Torte statt großer Worte

Die Großmutter hat extra Urlaub genommen. Sonst steht sie mit Toni in der Zschadraßer Krankenhaus-Küche. 500 Essen sind täglich zuzubereiten. Ganz so viele werden es am Wochenende zur Feier des Tages nicht. Und doch fahren beide ein Menü auf, als hätte sich eine ganze Armee angesagt: Kassler mit Sauerkraut, Lachs mit Bandnudeln, Käseplatte mit viel Liebe.

Mama Fanny Althammer mit der überglücklichen Tochter Lina. Quelle: Thomas Kube

Verhungern müsse niemand, lacht Schwiegertochter Fanny. Sie ist Verkäuferin beim Bäcker in Colditz. Neben Kuchen und Gebäck steuert sie die mit Linas Namen versehene, rosafarbene Schulanfangstorte bei. Die Torte für Bruder Jemie, der im Vorjahr eingeschult wurde, war bläulich. Jemie erlebte sein blaues Wunder: Sage und schreibe 450 Euro steckten ihm die Verwandten zu.

Buchstaben pauken im Lockdown

Jemie ist ein Traktoren-Narr. So oft es geht, begleitet er seinen Papa Toni, wenn der mit dem Trecker in den Wald fährt, Holz macht oder Schnee schiebt. Jemie besucht in Rochlitz die gleiche Förderschule, in die auch schon sein Vater ging. Jeden Tag wird er mit dem Taxi geholt und wieder gebracht. Für diesen Service bezahlen die Althammers 15 Euro pro Jahr.

Die kleine Lina Althammer kann schon ihren Namen schreiben. Quelle: Thomas Kube

Im Lockdown sei es schwierig gewesen, winkt Fanny Althammer ab. So gut es ging, teilte sie sich mit ihrem Mann in die Betreuung der Kinder. Es war gar nicht so einfach, den beiden Linkshändern das Schreiben beizubringen. Den beiden? „Na, Kindergartenkind Lina war auch zu Hause und machte die Übungen ihres Bruders gleich mit.“

Zuckertüte ist Kult im Osten

Zwar habe Oma Simone geholfen. „Trotzdem war ich froh, wenn ich mich auf Arbeit verkrümeln konnte – ganz ehrlich“, sagt die Mama und schämt sich im Nachhinein fast dafür. Sie hat sich zwei Tage frei genommen, um Linas Schulanfang zum unvergesslichen Erlebnis zu machen. Die Althammers glauben, dass das Fest im Osten einen besonderen Stellenwert habe.

Die kleine Lina Althammer freut sich schon wie verrückt auf ihren neuen Lebensabschnitt. Quelle: Thomas Kube

Bis zum Beginn der Sommerferien war Nesthäkchen Lina noch in die Kita „Löwenzahn“ gegangen. Mit immer größer werdenden Augen berichtet die kleine Blondine vom Zuckertütenfest und davon, dass sie mit ihren Erzieherinnen Annegret Günther und Franziska Neubert sowie zwei weiteren Abc-Schützen einen Pferdehof in Colditz besucht habe.

Die Taschen voller Getreide

Die drei Kinder hätten sich auf dem Spielplatz als Katzen geschminkt und seien anschließend von ihren Erzieherinnen zum Abendessen in den Rüsterhof eingeladen worden, sagen die Eltern. So ein netter Kita-Abschluss habe Tradition. Schon bei Jemie habe es den gegeben: „Da tollten die Kinder bei der Methauer Agro-AG umher und kamen mit Taschen voller Getreide heim.“

Bruder Jemie mag besonders Traktoren. Quelle: Thomas Kube

Sie freue sich wie verrückt auf die Schule und könne es kaum erwarten, dass es endlich losgeht, quengelt Lina. Sie hatte bereits einen Schnuppertag an der Colditzer Schule erleben dürfen. „Frau Leuthold“ zeigte den Kindern das künftige Klassenzimmer und führte sie durchs Schulhaus. Angst hat die Tochter nicht, sagt Papa Toni: „In der ersten Klasse gibt’s ja noch keine Noten.“

Honig aus Lastau ist begehrt

Schlimmstenfalls Bienchen. Und genau die kennt Lina schon von zu Hause. Sie mag die Dinger nicht, schließlich hätte sie schon manchen Stich davon getragen. Vater und Mutter sind passionierte Imker. Neben Hühnern, Hasen und Katzen haben die Althammers neun Bienenvölker. Ihre Honiggläser sind weithin bekannt.

Ronny Kriz gehört zu den engagiertesten Lastauern. Er ist mit Familie Althammer befreundet und lobt sie in den höchsten Tönen. Quelle: Kathleen Retzar

Ronny Kriz ist aktiver Kirchengänger und voll des Lobes über die Althammers: „Sie bringen sich sehr im Dorf ein. Als das Umfeld unseres Gemeindehauses schick gemacht wurde, war die Familie genauso dabei wie bei der Reparatur des Springbrunnens.“ Toni habe persönlich im Schacht gestanden und die Pumpenleitungen angeschlossen.

Gebannter Blick zum Bahnstreik

Die gefüllte Zuckertüte muss nun schnellstens in die Sporthalle. Außerdem wird Fannys Mutti Hildegard mit Partner Ralf erwartet. Sogar Bruder Mike hat sich angesagt: „Da müssen wir gucken, wie das mit dem Bahnstreik wird. Eigentlich sollte er bis Großbothen fahren. Wenn alle Stränge reißen, müssen wir ihn von Dresden mit dem Auto holen“, sagen die Althammers.

So ein Stress. Ob sie dann am Sonntag wenigstens ausschlafen können? „Ach, i wo, dann fahren wir zur nächsten Schulanfangs-Feier. Jens, der Bruder von Toni, hat uns nach Leipzig eingeladen“, freut sich Oma Simone. Dann fahre die Familie zu sechst rüber: Sie, ihr Steffen, Fanny, Toni, Jemie und Lina. Wie sagt Oma Simone so schön? Man solle die Feste feiern, wie sie fallen.

Von Haig Latchinian