Schulen, Straßen, ein WC: Geithain investiert

Geithain

Zwar muss Geithain in diesem Jahr auf mehr als eine halbe Million Euro Schlüsselzuweisungen vom Land verzichten. Zudem musste ein Teil der Gewerbesteuer - die im Voraus fällig wird - zurückgezahlt werden. Trotz dieser Nachteile bekam die Stadt den Haushalt für 2020 ohne große Abstriche rund. Dass Stadtrat ihn am Dienstagabend einstimmig beschloss, ohne noch einmal darüber zu diskutieren, zeigt, dass in der Klausur, in den Vorberatungen und mit den Ortschaftsräten Einvernehmen erzielt werden konnte.

Vorsichtig geplant mit soliden Zahlen

„Wir haben relativ vorsichtig geplant, so dass wir unseren Haushalt nicht schönrechnen“, sagte Kämmerer Michael Bochmann, als er den Etat in Grundzügen umriss. Geithain verfüge über eine stabile Kassenlage. Die Kommunalaufsicht, die den Haushalt genehmigen müsse, habe ihn bereits vorgeprüft. Trotz einer grundsätzlich soliden Verfassung „müssen dennoch alle Aufgaben aufgrund veränderter Rahmenbedingungen einer kritischen Prüfung unterzogen werden“. Zu diesen Bedingungen zählte Bochmann unter anderem steigende Ausgaben für die Kindertagesstätten und einen höheren Personalaufwand - der nicht zuletzt zusätzlichen Anforderungen als Große Kreisstadt geschuldet ist. Die prognostizierten Einnahmen aus der Gewerbesteuer wiesen indes wieder leicht nach oben.

Die Marienstraße, in Hintergrund ist die Marienkirche zu sehen, steht für 2021 im Plan. Quelle: Jens Paul Taubert

Erhebliche Summen fließen in die Schulen

„Ich hoffe, dass wir so gut durch das Jahr kommen“, formulierte es Oberbürgermeister Frank Rudolph (UWG). Größter Brocken bei den Investitionen ist die Herrichtung der alten Narsdorfer Mittelschule für Grundschule und Hort; ein Vorhaben, das sich über zwei Jahre erstreckt. 462 000 Euro fließen in die energetische Sanierung der Paul-Guenther-Schule. Im Rahmen des Digitalpaktes werden für die Schulen 241 000 Euro bereit gestellt.

Straßenbau wird fortgesetzt

Viel Geld gibt es für den Straßenbau: Der bereits fortgeschrittene Ausbau der Schillerstraße, der in diesem Jahr vollendet werden soll, kostet 762 000 Euro. Dem folgt im nächsten Jahr die Marienstraße, die mit weit mehr als einer halben Million Euro zu Buche schlägt. Für zusätzliche Parkplätze an der Narsdorfer Bahnstation stehen 213 000 Euro im Plan. Fest entschlossen ist die Stadt, einen Radweg nach Mark Ottenhain zu bauen - Planansatz 229 000 Euro. Gut 100 000 Euro weniger kostet die Toilette, die am Bahnhof errichtet werden soll; gefordert wird sie von Bahnnutzern seit Langem.

Geld steckt die Stadt im laufenden Jahr auch in Instandsetzungen: 100 000 Euro in die Kindertagesstätte „Wirbelwind“ Geithain, 50 000 Euro in die Narsdorfer „Rasselbande“, 40 000 Euro in eine Fassaden-Erneuerung der Stadtbibliothek.

Kreditaufnahme sorgt für Anstieg der Verschuldung

Insgesamt hat der Haushalt ein Volumen von 12,2 Millionen Euro. Die Steuersätze bleiben unverändert. Bei den meisten Investitionen und bei zahlreichen Instandsetzungen greift die Kommune auf Fördermittel zurück. Um das Narsdorfer Campus-Vorhaben zu stemmen, wird ein Kredit aufgenommen. Das führt dazu, dass die Pro-Kopf-Verschuldung steigt - allerdings von einem äußerst niedrigen Niveau von aktuell 131 Euro, so der Kämmerer: „Da stehen wir im Vergleich mit vielen anderen sehr gut da.“ In zwei Jahren erreicht man 207 Euro; danach soll die Quote wieder sinken.

Geithain investiert zwei Millionen Euro in Narsdorfer Schule Der Förderbescheid für den Umbau der einstigen Narsdorfer Mittelschule ist da: Das sagte Geithains Oberbürgermeister Frank Rudolph (UWG) auf der Sitzung des Stadtrates am Dienstag Abend. Für rund zwei Millionen Euro soll der Plattenbau aus den Achtzigern, in dem der Schulbetrieb 2003 eingestellt wurde, für den Hort und die benachbarte Grundschule hergerichtet werden. Geithain erhält dafür 1,5 Millionen Euro über das Programm Vitale Dorfkerne - und sei damit die einzige Kommune im Landkreis und in Nordsachsen, die von dem nur sehr mager mit Geld ausgestatteten Förderprogramm nennenswert profitieren könne, sagte Rudolph. Städte wie Frohburg hatten gleichfalls Vorhaben eingereicht, wurden allerdings nicht bedacht. Frohburg hatte sich schon 2019 vergeblich um eine Förderung für den Umbau des einstigen Hopfgartener Feuerwehrdepots zu einem Haus für die Dorfgemeinschaft und für eine neue Heizungsanlage im Dorfzentrum Greifenhain beworben. Für Geithain, seit Jahresbeginn Große Kreisstadt, bedeutet die Fördermittel-Zusage Auftrieb. „Wir wollen noch in diesem Jahr mit dem Bauen beginnen und Ende 2021 fertig sein“, sagte Rudolph, der sich in Dresden intensiv um die Gelder bemüht hatte: „Ich bin froh, dass es geklappt hat und dass wir handeln können.“

Von Ekkehard Schulreich