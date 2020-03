Schulen zu. Keine Feiern: Küchen in der Corona-Krise

Geithain/Pegau

Feiern ausrichten ist ihr Metier. Doch nach feiern ist Ilonka Schiener, die in Geithainer einen Speiseservice betreibt, ebenso wenig zumute wie Ralf Opelt, Caterer in Pegau und Bewirtschafter des Volkshauses. Private Partys: sämtlich storniert. Nicht nur am kommenden Wochenende, sondern auf Wochen. Essen für Schulen und Kindergärten: abbestellt. Die finanziellen Verluste: Tausende Euro, kaum zu beziffern. Dabei befindet sich das Geithainer Familienunternehmen mit 30 Beschäftigen im Jubiläumsjahr: 1990 wurde es gegründet - um drohender Arbeitslosigkeit zu entgehen. Opelt hat seine drei Mitarbeiter bereits nach Hause geschickt, hofft auf Kurzarbeitergeld für sie.

Ohne konkrete Hilfen „sehen wir alt aus“

„Wenn keine Hilfe vom Staat kommt, sehen wir alt aus“, sagt Ilonka Schiener. Dabei ist sie, die Zupackende, des Klagens unverdächtig. Entschlossenheit und berufliche Erfahrung waren das entscheidende Kapital vor drei Jahrzehnten, als sie beschloss, Unternehmerin zu werden, um in der wirtschaftlich neuen Zeit bestehen zu können. Die Kantine in der einstigen Geithainer Bürgerschule, damals Sitz des Rates des Kreises, machte sie mit ihren Mitstreitern zur Keimzelle eines Betriebs, der Stück für Stück wuchs, in Geithain eine Größe ist. Und der plötzlich am Abgrund steht.

Partylaune sinkt auf Null

Allein sechs Partys sollte sie mit ihrem Team am kommenden Wochenende ausrichten, hatte die Ware gerade eingekauft - da kam das Aus. Der Kindergarten, den sie belieferte, ist inzwischen zu. Das Essen auf Rädern für Pflegedienste und die kleinen Betriebe in und um Geithain ist gefragt - noch: „Wie lange die Betriebe noch machen, weiß keiner.“ Ilonka Schiener fordert klare Aussagen von der Politik und konkrete, unmittelbar wirksame Hilfen. Die laufenden Kosten führten sonst geradewegs in den Ruin. „Ein Kredit nützt mir nichts, denn muss ich ja auch abzahlen“, sagt sie: „Ich bin doch nicht schuld dran an der Situation. Aber mich und uns trifft's. Die vom Staat bezahlt werden, haben es einfacher.“

Mindestens ohne Einnahmen bis Ende April

Das letzte Schulessen lieferte Ralf Opelt am Freitag aus. Es war der 13., ein schwarzer Freitag für ihn. Denn es folgten Absagen runder Geburtstage, sogar einer Beerdigungsfeier. Die 90er-Jahre-Party am 21. März im Volkshaus muss ausfallen wie die anderen Veranstaltungen. Die Jahreshauptversammlung der Feuerwehr mit 200 Gästen fiel aus. „Mindestens bis Ende April bin ich arbeitslos“, sagt der Gastronom, der sich nicht als einer versteht, der den Kopf in den Sand steckt.

Gastronom appelliert, an die Künstler zu denken

Umso bitterer sei es, dass er das Bistro „Stolperei“ am Großstolpener See nicht vorfristig öffnen darf. „Das war mein Strohhalm. Da hätte ich wenigstens ein bisschen Geld verdient. „Doch die Stadtverwaltung Groitzsch habe ihm beschieden, das Wasser werde noch nicht angestellt; es könne schließlich noch Frost geben. So gibt es Frust. „Ganz anders die Reaktion aus dem Pegauer Rathaus. Da spüre ich Hilfe. Die wollen, dass es mit dem Volkshaus weiter geht.“ Opelt will das auch, hat über Nacht einen Abhol- und Bringeservice kreiert: Er kocht auf Bestellung. Das allein aber werde ihn kaum retten. Dabei denkt Opelt, der vor Jahren in Bad Lausick einen Pub betrieb, über den Tellerrand hinaus: an die Musiker, die Bands, an die Kleinkunst-Szene. Die treffe es noch härter. Die benötigten die Solidarität ihres Publikums: „Wenn die, die Karten gekauft haben, auf ihr Rückgaberecht verzichteten, wäre das mehr als bloß eine Geste.“

