Schulküche an der Grundschule Kohrener wird umgekrempelt

Frohburg/Kohren-Sahlis

In den Oktoberferien beginnen in der Grundschule Kohren-Sahlis erste Sanierungsarbeiten. Im ersten Bauabschnitt geht es vor allem um eine Erweiterung des Speiseraums und um die Erneuerung der Fußböden in den Klassenzimmern. Der zweite, fernere betrifft die Sanierung des Lehrschwimmbeckens, für das der sächsische Kultusminister Christian Piwarz (CDU) bereits Anfang April einen Förderbescheid über 325.000 Euro überbrachte. Damit wird nicht vor 2021 angefangen. Außerdem sollen die Außenanlagen der Schule neu gestaltet werden.

Das Lehrschwimmbecken ist nicht vor 2021 dran: Ortstermin mit Minister bei der Übergabe des Förderschecks Anfang April. Quelle: Jens Paul Taubert

Viele Firmen der Region in Sanierung der Schule einbezogen

Damit die Arbeiten zügig starten können, vergab der Stadtrat am Donnerstag Abend die Leistungen der ersten fünf Baulose. Die Bauhauptleistungen übernimmt das Unternehmen Kluge aus Penig, die Fliesenarbeiten die Firma Terrazzo-Engert aus Langenleuba-Oberhain. Für die Malerarbeiten wurde die Firma Farbwechsel aus Waldenburg engagiert.

Die Aufträge für Tischlerarbeiten ging an die Tischlerei Plaschtokat aus Linda und die Bodenbelagsarbeiten an Gräser Fußbodenbau Zwickau. Die Leistungen für Elektro und Heizung/Sanitär blieben offen. Der Stadtrat ermächtigte Bürgermeister Wolfgang Hiensch (BuW), sie demnächst zu vergeben, um nicht erst bis zur nächsten Sitzung des Stadtrates warten zu müssen.

Klassenräume kommen in Kohren nach und nach dran

„Der Umbau der Schulküche und der Essensausgabe sowie die Erweiterung des Speisesaals soll in den Herbstferien erfolgen“, erläutert Bauamtsleiterin Anke Vogel das ambitionierte Vorhaben. Außerdem wolle man die Lehrküche umbauen und mit neuen Möbeln ausstatten. In den zwei Ferienwochen nicht zu schaffen sei die Erneuerung von Fußböden in den Klassenräumen. Das erfolge in den nächsten Monaten Schritt für Schritt.

Analog gehe man bei den Arbeiten an der Heizung vor. Finanziert wird dieser erste Bauabschnitt über das Förderprogramm Brücken in die Zukunft. Schon jetzt sei klar, dass die veranschlagte Summe von 100.000 Euro nicht reiche, so Vogel. Die Mehrkosten würden aus dem Haushalt finanziert.

Von Ekkehard Schulreich