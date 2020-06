Schulsozialarbeit Frohburg: Marika Seiffert geht in den Ruhestand – das ist ihre Nachfolgerin

Frohburg

Ein Wechsel, aber kein fliegender, sondern ein fließender, der Kontinuität sichern soll: Antje Steinhardt ist die neue Schulsozialarbeiterin an der Frohburger Oberschule. Sie löst Marika Seiffert ab, die hier seit 2008 tätig ist. Über mehrere Monate steht sie ihrer Nachfolgerin zur Seite - die ihrerseits ebenso erfahren ist in der Arbeit mit Heranwachsenden: Steinhardt war seit 1995 im Freizeitzentrum Borna tätig.

2008 gehört Frohburg zu den ersten Oberschulen

„Ich habe mich in Frohburg immer wohl gefühlt. Schulsozialarbeit fand hier immer die nötige Aufmerksamkeit und Wertschätzung“, resümiert Marika Seiffert und meint Lehrer und Schüler, Eltern und Stadt. Als die heute 63-Jährige als Mitarbeiterin der Kindervereinigung Leipzig in Frohburg die Schulsozialarbeit aufbaute, gab es die im Landkreis nur an der Geithainer Paul-Guenther-Schule, der Dinterschule Borna und der Lernförderschule Böhlen. Dass es dieses Angebot dank Landkreis und Land inzwischen flächendeckend in Grund- und Oberschulen, Gymnasien und Förderschulen gibt, hält sie für einen Gewinn und für unverzichtbar: „Es hilft allen. Das stellt kaum einer noch in Abrede.“

Corona-Pause zeigt, Schulsozialarbeit ist wichtig

Augenfällig wurde das nicht zuletzt während der Corona-Zwangspause. „Seit die Schule wieder anläuft, wird sichtbar, wo es überall Handlungsbedarf gibt“, sagt Seiffert. Inzwischen seien Antje Steinhardt und sie wieder mit Schülern, Eltern und Pädagogen in engem Kontakt, um Versäumtes aufzuarbeiten. Das unterbrochene Konzentrationstraining für die Klassenstufen fünf und sechs läuft wieder an: „Die Eltern sind dankbar dafür.“

Antje Steinhardt sieht drei Schwerpunkte

Dass ihr Start in Frohburg in eine derart komplizierte Zeit fallen würde, war für Diplom-Sozialpädagogin Antje Steinhardt nicht absehbar. Umso wichtiger war die über Monate währende Unterstützung. „Inhaltlich kann ich an vieles anknüpfen. Es gibt viel Ähnlichkeit zu meiner bisherigen Arbeit“, sagt die 46-Jährige, die in Kohren-Sahlis zu Hause ist. Aktuell gibt es drei Schwerpunkte für sie: Gemeinsam mit den Schülern soll die Idee eines grünen Klassenzimmers unter den großen Kastanien auf dem Schulhof umgesetzt werden. Ein Präventionsplan ist in Arbeit, der über alle Klassenstufen hinweg Fahrplan sein soll für jährliche Themen wie Suchtprävention, Medienkonsum, gesunde Ernährung. „Und ich will dafür sorgen, dass nach dem Sommer die neuen 5. Klassen gut ankommen bei uns.“ Vier Fünfte gibt es, so viele wie seit Jahrzehnten in Frohburg nicht. Insgesamt lernen in der Oberschule rund 430 Mädchen und Jungen.

„Genial sozial“ gibt es auch künftig in Frohburg

Vieles von dem, was Marika Seiffert aufbaute, findet seine Fortsetzung. Bei den Streitschlichtern sind die Schüler inzwischen selbst in die Ausbildung eingebunden. Die Solidaritätsaktion„Genial sozial“ bleibt Ausgangspunkt für Projekte. Die Unterstützung des Schülerrates ist ein wichtiges Anliegen - das wichtigste aber, ein offenes Ohr zu haben für Anliegen von Schülern, Lehrern, Eltern. Dass es ihr jetzt ohne die vielen Menschen um sich herum langweilig werden könnte, glaubt Seiffert, die Zwenkauerin, nicht. Die Zeit, die sie jetzt hat, widmet sie der Familie. Die Söhne haben in Dresden und Wien ihre Lebensmittelpunkte gefunden. Sie bleibt dem Südraum verbunden und lässt sich zu besonderen Veranstaltungen sicherlich gern einmal in „ihrer“ Oberschule sehen.

Von Ekkehard Schulreich