Schuluntersuchung im Landkreis Leipzig: Eltern erhalten Einladung bis zum Sommer

Landkreis Leipzig

Das Gesundheitsamt möchte trotz der aktuellen Belastung durch die Pandemie die Untersuchung aller Schulanfänger in diesem Jahr absichern. Die Termine würden derzeit auch nicht auf Eis liegen, stellt Kreissprecherin Brigitte Laux klar. Auf Untersuchungen an den Schulen vor Ort werde wegen der Pandemie verzichtet. Es würden aber durchaus Termine in den Räumlichkeiten des Gesundheitsamtes in Grimma und Borna stattfinden, so die Kreisbehörde. Auch wenn pro Untersuchungstag weniger Kinder eingeplant seien, um die Kontakte zu minimieren.

Bislang 20 Prozent der Kinder untersucht

Derzeit seien etwa 20 Prozent der rund 2200 Kinder, die im September in die Grundschule kommen, untersucht. „Ziel ist, dass bis Sommer die Termine für alle Kinder durchgeführt worden sind“, unterstreicht Laux. Das Gesundheitsamt werde dabei durch drei Kinderärztinnen auf Honorarbasis unterstützt. „Die Untersuchungstermine im Januar sind bereits vergeben. Im Februar sind die Untersuchungen für die künftigen Schulkinder aus Grimma, Wurzen und Markranstädt geplant.“

Untersuchungen finden erst nach Schulanmeldung statt

Die derzeitige Situation bringt besondere Umstände mit sich: „Aktuell bedeuten die Verzögerungen, dass Schuluntersuchungen vielfach erst nach der Schulanmeldung stattfinden könnten.“ Alle betroffenen Eltern werden für die Situation um Verständnis gebeten.

Von sp