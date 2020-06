Schwammspinner-Plage in Borna: Raupen fressen 25 Hektar Wald kahl

Borna

Die haarigen Raupen krabbeln nicht nur am Baum. Sie kriechen auch über die Wiese, auf Schuhe, an Hosenbeinen empor, übers T-Shirt und wer nicht aufpasst, hat sie am Hals kleben. Das Pressegespräch am Dienstagvormittag im kleinen Waldstück am Bockwitzer See wird mehrmals unterbrochen: „Ähm, Sie haben da wieder eine Raupe an der Hose!“

In den vergangenen drei bis vier Wochen fraßen Millionen von Schwammspinner-Larven 25 Hektar Wald zwischen See und Kreisstadt kahl. „ Borna ist aktuell in unserer Region der Hotspot für den Schwammspinner“, sagt Andreas Padberg, Leiter des Forstbezirkes Leipzig.

Plage am Cospudener See und in Markranstädt 2019

Die Raupen fielen im vergangenen Jahr über große Flächen in Markranstädt und am Cospudener See her. Dort sei die Lage derzeit einigermaßen entspannt, dafür sind sie nun weiter südlich aktiv. Die Tierchen können für empfindliche Menschen unangenehm werden und mit ihren Haaren Reizungen hervorrufen, so Padberg. Man sollte also Abstand von Laubwäldern halten, die befallen sind.

Joggerin: „Wirklich eklig“

Joggen im Wäldchen am Bockwitzer See muss also jetzt nicht unbedingt sein. „Es ist wirklich eklig“, erzählt eine Joggerin. Als sie die erste Raupe über den Weg kriechen sah, „da dachte ich noch, oh Vorsicht, ich darf nicht drauf treten, aber dann waren die überall“.

Es hat auch nichts mehr mit Sport im Frühlingswald zu tun. Die Roteichen sehen aus wie im November, die Äste sind nahezu ohne Blätter. Dafür überall Raupen: an den Bäumen, auf den Wiesen und Wegen. Viele von ihnen bewegen sich nicht mehr, Tausende tote Larven liegen unter den Bäumen. Es stinkt, Verwesungsgeruch.

Zahlreiche Raupen sind an einer Roteiche am Bockwitzer See. Quelle: Claudia Carell

Viele tote Larven

Franz Matschulla ist bei Sachsenforst Waldschutz-Experte und erklärt das Phänomen: Bei einer Überpopulation werden die Larven häufig krank durch Viren, Bakterien und Pilze. Oder sie sterben durch Schmarotzer wie Raupenfliegen oder Brackwespen. Auch wenn die Nahrung knapp wird, bekommen sie ein Problem.

Am Bockwitzer See war dies der Fall. Die Raupen fraßen sogar Kiefernnadeln, „das schmeckt ihnen eigentlich gar nicht“, so Matschulla. Eine ausgewachsene Larve ist fingerdick, sieben Zentimeter lang – und hat viel Hunger.

Die Experten Bernd Becker (r.) und Franz Matschulla betrachten die toten Larven unter dem Baum. Quelle: Claudia Carell

Monitoring für betroffene Wälder

Der Experte hat sich das Waldstück genau betrachtet. Eine Prognose sei immer schwierig, aber er geht davon aus, dass die Schwammspinner sich nicht durch weitere Wälder fressen werden. Einige beginnen jetzt schon, sich zu verpuppen, um zum Schmetterling zu werden. Jedes Weibchen kann dann bis zu 1000 Eier legen.

Die Mitarbeiter des Staatsbetriebes Sachsenforst und der Unteren Naturschutzbehörde im Landkreis beobachten die Ausbreitung des Schwammspinners in der Region durch ein Monitoring. Danach lasse sich abschätzen, wie schlimm der Befall im kommenden Jahr werden könnte.

Pestizide nur im Notfall

Nur im absoluten Notfall würden Pestizide eingesetzt. Wenn Hubschrauber Insektengift versprühen, wie zum Beispiel in Thüringen, wird das von Naturschützern stets kritisch gesehen. Sie argumentieren, dass die Erfolgsaussichten umstritten und andere Insektenarten gefährdet seien.

Dieses Waldstück wurde kahl gefressen. Quelle: Claudia Carell

Für die kahl gefressenen Roteichen gibt es dieses Jahr noch Hoffnung – durch den Johannistrieb, der zweite Blattaustrieb Ende Juni. An den Ästen sind schon Knospen zu erkennen. Wenn die meisten Raupen sich bereits verpuppt haben oder gestorben sind, können Jogger am Bockwitzer See bald wieder durch einen grünen Roteichenwald laufen.

Keine Eichen-Prozessionsspinner derzeit in der Region

Häufig werden die Raupen der Schwammspinner mit denen der gefährlicheren Eichen-Prozessionsspinner verwechselt. Aufgeregte Gartenbesitzer rufen dann in der Landkreisbehörde an. Bernd Becker vom Umweltamt des Landkreises kann Entwarnung geben: „Aktuell haben wir bei uns keine Nachweise von Eichen-Prozessionsspinnern.“

Wie gefährlich sind Schwammspinner? Bei einem Befall der kleinen pelzigen Raupen kommt es zu apokalyptischen Bildern in den Wäldern und auch in Ortschaften. Wir erklären, ob die Raupen gefährlich sind und was man gegen sie tun kann. Der Schwammspinner ist ein unauffällig gefärbter Schmetterling aus der Familie der Trägspinner (Lymantriidae). Die Weibchen sind mit einer Flügelspannweite von fünf bis acht Zentimetern deutlich größer als die Männchen. Die Grundfärbung der Flügel reicht von cremeweiß bis gelblich-weißlich. Die Männchen haben in der Regel grau-braune Flügel mit schwarzen Querstreifen. Die frisch geschlüpften Raupen sind schwarz mit langer Behaarung. Die älteren Raupen sind an ihren rot und blau gefärbten Warzen auf dem Rücken zu erkennen. Wie gefährlich ist der Schwammspinner für Mensch und Wälder? Laut der Forschungsanstalt für Wald, Schnee und Landschaft (WSL) ist der Schwammspinner mehr als nur ein Forstschädling. Bei seinem Auftreten kann er nicht nur große Teile von Waldflächen – bis zu einem kompletten Absterben der Bäume – schädigen, sondern stellt auch ein Problem für den Menschen dar. Eine Raupenplage kann zu einer regelrechten Belästigung für den Menschen werden. Die hyperaktiven Tiere breiten sich auf der Suche nach Nahrung auch in Privatgärten aus und machen auch vor offenen Türen und Fenstern nicht Halt. Wenn empfindliche Menschen mit den Raupenhaaren in Berührung kommen, kann es zu starken Hautreizungen, allergischen Reaktionen und sogar Atemnot kommen. „Das Weibchen legt seine 300 bis 500 Eier, oftmals bis zu 1000, in große bräunliche, aus Schleim und Afterwolle bestehende Schwämme“, so George Hüttig von der Firma Der Puschmann GmbH. Diese nennt man auch Eispiegel oder Eischwämme. Durch die Haare, die vom Körper des Weibchens stammen, sind die Eier vor Kälte geschützt und vor Räubern verborgen. Diese kittet sie an Baumstämme und an Zäune. Da diese Gelege aussehen wie braune Schwämme, hat der Schwammspinner seinen Namen erhalten. Natürliche Feinde sind: Brackwespen, Raupenfliegen, Große Puppenräuber, Baumwanzen, Ameisen, Weichkäfer, Eidechsen, Vögel oder Mäuse. Gegen den Schwammspinner können verschiedene Pflanzenschutzmittel eingesetzt werden, so das Institut für Schädlingskunde in Reinheim. Eines der eingesetzten Präparate ist Dipel ES, das weder für den Anwender, noch für die Umwelt schädlich sei, da es sich um ein natürliches Insektizid handele. Es wirkt sehr selektiv auf bestimmte Schadorganismen, so Schädlings-Experte Martin Felke. „Die Tiere benötigen grundsätzlich hohe Temperaturen, wie wir sie durch den Klimawandel zunehmend erleben“, so Hüttig. Eine warme und vor allem trockene Witterung in den Monaten April bis Juni begünstige ihre Entwicklung. „Der Hauptunterschied beider Raupen besteht in der Nahrungsaufnahme“, so George Hüttig. Der Eichenprozessionsspinner hat es ausschließlich auf Eichen abgesehen. Der Schwammspinner kann sich von rund 400 Futterpflanzenarten ernähren. Für den Menschen sind beide Raupen gefährlich, da sie durch ihre Brennhaare Nesselgifte erzeugen, die allergische Reaktionen auslösen können. Die Reaktionen auf die Brennhaare der Eichenprozessionsspinner können aber bei durch Krankheit vorbelasteten Personen, Kindern und älteren Menschen massive gesundheitliche Reaktionen auslösen. Besonders prekär ist dabei die langanhaltende Wirkung der sogenannten Brennhaare. Auch nach einigen Jahren können sie ihre giftige Wirkung entfalten und großen Schaden anrichten. Auch die Eigelege des Schwammspinners, die mit Haaren der Weibchen zum Schutz überzogen sind, sollten nicht mit bloßen Händen berührt werden, so Felke vom Institut für Schädlingskunde. Lesen Sie hier: Eichenprozessionsspinner 2019: Warum sind sie so gefährlich und wie erkennt man sie? Von RND/js

Von Claudia Carell