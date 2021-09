Schwarzlicht und Neonfarben im Bad Lausicker AWO-Jugendhaus

Bad Lausick

Das Bad Lausicker AWO-Kinder- und Jugendhaus strahlt am 18. September in nie gesehener Farbigkeit und besonderem Licht. Der Maler Philipp Burghardt, der hier seit Kurzem sein Atelier hat, lädt ein zu seiner Joker-Painting-Vernissage. „Ich will Pop-Art zeigen und mich hier als Künstler und Neu-Bad Lausicker vorstellen“, sagt der 29-Jährige. Er wuchs in einem Dorf in der Nähe von Grimma auf und ist jetzt in der Kurstadt zu Hause. Nicht zuletzt auch deshalb, weil er nach längerer Suche hier geeignete Arbeitsräume fand.

Bilder-Präsentation mit DJ-Musik

„Es wird an diesem Abend viel mit Licht passieren“, sagt der Mann, der gern mit Neonfarben malt und dank Schwarzlichts ungewöhnliche Effekte erzielt. Eingebettet wird die Präsentation seiner Bilder in Musik von DJ Davoice aus Leipzig.

Burghardt, der sich autodidaktisch schulte, hat das Malen und Gestalten ganzer Räume inzwischen zu seiner Profession gemacht. Mit dem Kinder- und Jugendhaus kooperiert er seit seinem Einzug. Ein erster Workshop, der Heranwachsende einführt in Spray Paint und Acryl Art, ist inzwischen abgeschlossen. Weitere sollen folgen.

Künstler plant Farbe fürs Stadtbild

Und Burghardt, der seine Bilder unter das Label „The Art of Demencia“ stellt, will, dass diese Aktivitäten bald auch im Stadtbild sichtbar werden: „Flächen, die dazu geeignet sind, gibt es zweifellos.“ Er sei darüber mit der Stadt im Gespräch.

Die Vernissage findet von 17 bis 22 Uhr statt im AWO-Kinder- und Jugendhaus Bad Lausick, Turnerstraße 1 a.

Von es