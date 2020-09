Geithain/Wenigossa

Bei Kuhnitzschs in Wenigossa ist schweinisch was los: Die Borstentiere Liese Locke und Rudi Rüssel sind reine Weide-Schweine. Sie gehören zu der aus Neuseeland stammenden Rasse Kunekune – klingt ein bisschen wie Namensverwandtschaft. „Durch Zufall entdeckten wir die Art in einem Tierpark und hatten unseren Spaß bei dem Namen. Als wir herausfanden, dass diese Schweine ausschließlich Gras weiden, mussten wir sie haben“, sagt Grit Kuhnitzsch. Sie holten Liese und Rüssel vom Bodensee, wo sie in einem Tierpark „in einem zweifelhaftem Gehege“ lebten, und brachten sie in die grasige Weitläufigkeit des Kohrener Landes.

Grit Kuhnitzsch freut sich über die tierische Aufmerksamkeit. Quelle: Jens Paul Taubert

Anzeige

Viele wollen die Borstenviecher in Wenigossa sehen

„Wir fühlen uns ein bisschen wie Tier-Retter. Liese und Rudi können nun fröhlich grasen, sich suhlen und werden verwöhnt“, sagt Kuhnitzsch, die in Kohren-Sahlis ein Balance-Haus zum Ausspannen betreibt. Zaungästen mache es viel Freude, die Tiere zu beobachten. Nun hoffen Kuhnitzschs auf tierischen auf Nachwuchs. Sie müssen sich gedulden, denn die Kunekunes sind erst im dritten Lebensjahr soweit.

Von es