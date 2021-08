Schweizer übernehmen Geithainer Emaille

Geithain

Die neue Ofen-Linie für große Boiler, in die die GEO Gesellschaft für Emaillierung und Oberflächentechnik mbH Geithain knapp drei Millionen Euro investierte, ist seit dem Frühjahr im Regelbetrieb. Für Hagen Witruk, der 2005 das Unternehmen aus der Insolvenzmasse des traditionsreichen Geithainer Emaillierwerkes herauslöste und auf die Beschichtung von Boilern ausrichtete, eine entscheidender Schritt, um zukunftsfähig zu bleiben. Dass er das Unternehmen an einen langjährigen Partner aus der Schweiz verkaufte und sich jetzt komplett aus dem Management herausnimmt, hat schwerwiegende private Gründe: gesundheitliche.

Beim Aufbau der neuen Ofen-Linie: Seit dem Frühjahr ist sie in Betrieb. Quelle: Jens Paul Taubert

Witruk: Für die Mitarbeiter ändert sich nichts

„Für die 45 Beschäftigten gibt es eine klare Perspektive: Die Produktion in Geithain läuft weiter wie gewohnt. Es ändert sich nichts“, sagt Hagen Witruk. Mit der schweizerischen HPA AG in St. Margrethen, einem führenden europäischen Boiler-Hersteller, kooperieren die Geithainer seit Längerem. „Die Schweizer sind unser größter Kunde. Sie bauen Boiler, die wir dann emaillieren, mit Hartschaum versehen und ummanteln“, sagt der 50-Jährige. Die Investition in die neuen Öfen habe man bereits mit HPA abgestimmt. Die Linie, unter dem angestammten Dach der einstigen Kochtopf-Emaillierung aufgebaut, erlaubt eine Beschichtung von Behältern mit einem Volumen von mehreren Hundert bis zu 3000 Litern. Trockner, Brennkammer und Abkühlzone sind hintereinander angeordnet und werden automatisiert durchlaufen. Der Aufbau geriet Corona-bedingt ins Stocken, „doch jetzt läuft sie“.

Patrick und Timo Buhmann jetzt Geschäftsführer

Das finanzielle Engagement und nun der Eigentümer-Wechsel bei GEO schafften Sicherheit für beide Seiten, sagt Witruk: „Geithain weiß, dass der wichtigste Kunde nicht wegbrechen kann. HPA hat nun unmittelbaren Zugriff auf die Emaillierung.“ Der Bedarf an Boilern steige europaweit und darüber hinaus. Der Grund liegt auf der Hand: die weltweite Hinwendung zu erneuerbaren Energien, die Speichermedien erfordern. Die Behälter würden gebraucht für Wärmepumpen, Solarthermie, aber auch für konventionelle Heizungssysteme. Die Schweizer Patrick Buhmann und Timo Buhmann fungieren jetzt als Geschäftsführer der GEO, die unter dem Dach der HPA eigenständig bleiben soll. „Die Gesellschaft wird weiterhin qualitativ hochwertige Emaillierungen von Trinkwasserspeichern bis zu 3000 Liter anbieten. Die Geschäftsfelder der Produktion von PVC-Mäntel und Schäumungen für Speicher ergänzen das Angebot der GEO“, sagt Patrick Buhmann.

Hagen Witruk in seinem Element: Mit der Beschichtung von Boilern sicherte er die Emaillierung, die in Geithain seit 1898 Tradition hat. Quelle: Frank Schmidt

Boiler sind sogar in Kolumbien im Einsatz

Blickt Hagen Witruk aus dem Bürofenster, sieht er die historischen Hallen, in denen er vor mehr als anderthalb Jahrzehnten an die Tradition der Emaillierung in Geithain anknüpfte. Er übernahm mit seinen Leuten für zahlreiche Hersteller in Europa und darüber hinaus die Beschichtung und die Komplettierung der Boiler mit Wärmetauschern. Behälter aus Geithain sind inzwischen sogar in Kolumbien und in den USA im Einsatz. Das Bürogebäude, in dem in der DDR-Zeit Schüler in ESP, der Einführung in die sozialistische Produktion, unterrichtet wurden, ging nicht an HPA über. An der Wand ein Werbeplakat aus den Dreißigern und viele Zeitungsbeiträge über den Unternehmer, den „Boilermann“. Der versucht, nach der Krebsdiagnose und einer ersten Therapie wieder Grund unter die Füße zu bekommen.

Krebs-Erkrankung setzt Familienvater zu

„Ich konzentriere jetzt alle Kräfte darauf, dass ich vielleicht doch wieder gesund werde“, sagt Hagen Witruk, verheiratet, Vater zweier Töchter, zwölf und 17 Jahre alt. Ein Macher, einer, der vieles gestemmt und noch vieles vor hat. Keine Frage mit fünfzig. „Da hat man auch psychisch tüchtig zu knaupeln“, sagt er, plötzlich herausgeschleudert aus dem Zwölf-Stunden-Arbeitstag, der 60-Stunden-Woche. Seinen Betrieb hat er in den Hafen gebracht. Sonst aber möchte er nicht loslassen. Sein Credo gilt weiter: „Unternehmer kommt von unternehmen.“

Von Ekkehard Schulreich