Schwere Schäden: Wald im Landkreis Leipzig braucht Wasser

Bad Lausick/Leipzig

Auf die Hitze- und Dürrejahre 2018 und 2019 folgte ein Jahr, das ebenso weniger Regen brachte als durchschnittliche. Abzulesen ist die Konsequenz immer deutlicher am Wald: Egal ob Wermsdorfer oder Colditzer Forst, Hartholz-Auen wie das Zwenkauer Eichholz oder Gehölze auf leichteren Kippenböden, egal ob Nadel- oder Laubhölzer – die Schäden sind unübersehbar. Sie stellen die Forstleute vor ungekannte Herausforderungen. Dabei geht es vordergründig mancherorts nicht mehr um das Wirtschaftliche, sondern um das Grundsätzliche, die Bewahrung des Waldes als Natur- und Lebensraumes.

Was retten kann, ist Wasser

„Ich wünsche mir eigentlich nur, dass es regnet. Eine Trendwende wird nur über den Faktor Wasser eintreten, denn das bedeutet Vitalität“, sagt Andreas Padberg, der den Sachsenforst-Bezirk Leipzig leitet. Über die Schäden, die Stürme, Trockensommer und nachfolgend Borkenkäfer an den Nadelholzbeständen anrichteten, lohnt für ihn kaum noch zu sprechen. Die Fichte, die im Forstbezirk über viele hundert Hektar wurzelte, ist fort. Gefällt von Orkanen, unter immensem Aufwand heraus geschafft aus den Wäldern und angeboten einem Holzmarkt, dessen Preise angesichts der Schwemme im Keller sind. Dem seit Jahren praktizierten Waldumbau weg von Nadelholz hin zu Mischwald hilft das große Aufräumen nicht. Es konterkariert diese Bemühungen, wirft zurück, bindet Kräfte anderwärts.

Im Colditzer Forst werden 2019 vom Borkenkäfer befallene Fichten entnommen. Quelle: Jens Paul Taubert

Schädlinge an vielen Arten im Vormarsch

Lärchenborkenkäfer dezimierten den wertvolleren Bestand der Lärche um die Hälfte. Die Kiefer, massiv in Nordsachsen geschädigt, hat inzwischen auch im Naunhofer Wald und im Oberholz einen schweren Stand. „Das ganze Ausmaß zeigt sich erst, wenn wir beginnen zu sanieren. Es wird schwierig, die Waldfunktion langfristig zu erhalten“, sagt Padberg. Ein Satz, der nicht nur für den Landeswald in Leipzig und dem südlichem Umland zutrifft, sondern für viele Regionen Sachsens. Das deckt sich mit dem Fazit, das Sachsens Umweltminister Wolfram Günther (Grüne) ziehen muss in seinem Waldzustandsbericht, den er unmittelbar vor Weihnachten vorlegte.

Neu gestaltet wurde 2020 die Parthenquelle im Colditzer Forst, rechts Forstdirektor Andreas Padberg. Quelle: Jens Paul Taubert

Der Wald kippt – auch im übertragenen Sinn

Nicht besser die Situation der Laubbäume. Die durch einen Pilz verursachte Rußrinden-Krankheit lässt den Bergarhorn in Größenordnungen sterben. Die Esche ist betroffenen vom Triebsterben und mehreren Bastkäfern. Selbst trutzige Eichen sterben ab; die Schwächung durch Trockenstress machen sich Schädlinge zunutze, selbst der hier bisher nicht verbreitete Eichenkernbohrer. Birken, auch als Alleen landschaftsprägend, vertrocknen und brechen um. Das sei nicht nur ein Risiko hinsichtlich der Verkehrssicherung, vielmehr, so der Forstdirektor: „Der Ausfall einzelner Baumarten führt zur Entmischung ganzer Bestände.“ Selbst wenn das für Laien gar nicht so wirke, da es immer noch genug Grün gebe. Ein Problem sei das für den Waldumbau, für die Vielfalt und damit für die Kraft des Waldes, klimatischen Veränderungen, Stürmen, Schädlingen zu trotzen.

Mundschutz und Abstand waren bei den Jagden der vergangenen Wochen unvermeidlich, hier in Naunhof. Das traditionelle Legen und Verblasen der Strecken findet nicht statt. Quelle: Sachsenforst

Jagden unter Corona-Bedingungen sehr erschwert

Dass Schwarzwild erheblichen Schaden anrichten kann, wurde im Colditzer Forst offenbar: 20 Hektar Eichen-Frühjahrsaufforstung wurden komplett zerstört. Die Lehrausbildung half, indem sie naturverjüngte Eichen in Größenordnungen nachpflanzte. Apropos Wild: Corona-bedingt mussten die großen Jagden umorganisiert, im November gar abgesagt werden. Wo gejagt werden konnte, so im Planitzwald und im Wermsdorfer Forst, habe es gute Strecken gegeben, so Padberg: „Im Großen Fürstenholz war das Ergebnis viel höher als sonst.“ Am Ziel, über den Winter jede Fläche einmal zu bejagen, halte man fest. Die verschobene Drückjagd im Colditzer Forst werde im Januar nachgeholt.

Bei der Baumpflanzaktion packten auch viele Familien zu. Quelle: Sachsenforst

Zum Waldpflanzen kamen im Sommer viele

Corona torpedierte auch vieles, was Waldbesucher und Forstleute zusammen bringt, was Verbundenheit schafft: Die Waldjugendspiele mit Grundschulen konnten nicht stattfinden. Das Programm es Oberholz-Hauses war enorm nachgefragt, konnte aber nicht in Gänze realisiert werden. Was möglich war und weithin ausstrahlte, war die Fachtagung mit dem Sächsischen Forstverein im Colditzer Forst, die 120 Fachleute nutzten. Mehr als 100 Menschen aus der Region zählte – trotz strömenden Regens – die Pflanzaktion entlang der Birkenallee im Colditzer Forst, bei der auch Umweltminister Günther zum Spaten griff. Die vorweihnachtlichen Familien-Events mit Baumschlagen, Jagdhornbläsern, Waldpädagogik und Glühwein hatten indessen keine Chance.

Aufgeforstet wurden im Forstbezirk Leipzig im zu Ende gehenden Jahr 120 Hektar. Hinzu kommen 20 Hektar, die erstmals bewaldet wurden, und fünf Kilometer Waldrand-Gestaltung. Summa summarum kam eine Million Bäumchen in die Erde. Gefällt und geborgen wurden 50 000 Festmeter Holz, ausschließlich Bruch- und Käferholz. Eine deutlich geringere Menge im Vergleich zu den Jahren 2018 und 2019, als allein im Landeswald das Sechsfache anfiel.

Von Ekkehard Schulreich