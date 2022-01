Schwester Marion: „Wir sind alle am Limit, aber keine Impf-Muffel“

Frohburg/Benndorf

Müssen alle, die in der Pflege tätig sind, ab Mitte März ausnahmslos gegen Corona geimpft sein, droht ein Pflegenotstand nicht gekannter Dimension: Das fürchten Kathrin Friedemann und ihr Team des ambulanten Pflegedienstes „Schwester Annegret“ in Benndorf. In einem Offenen Brief an die Bundesregierung verwahrt sich das familiäre Frohburger Unternehmen gegen die Impf-Pflicht. Sie bringe keinem ein Mehr an Sicherheit. Die Politik brüskiere Zehntausende, die Tag für Tag aufopferungsvoll arbeiteten, indem sie ihnen fehlendes Verantwortungsbewusstsein unterstelle. Der Druck werde unerträglich. Die Verunsicherung der zu Pflegenden sei immens. Ein Not-Ruf aus einer Branche, die am Limit ist.

Impf-Frage sollte jeder für sich klären

„Wie kann man einer ganzen Berufsgruppe die Eigenverantwortung absprechen? Wir sind fassungslos, wie man mit uns umspringt“, sagt Marion Klemm. Seit mehr als zwei Jahrzehnten ist die 52-Jährige in der ambulanten Pflege tätig. Die Situation, die hier nie einfach war, habe sich in den zwei Jahren der Pandemie noch verschärft: „Alle sind genervt, sind am Limit, auch psychisch.“ Man arbeite nach strengsten, immer wieder aktualisierten Hygienestandards. Alle im Team hätten eine fundierte Ausbildung und jede Menge Erfahrung im Beruf. Doch das zähle plötzlich nichts mehr – Stichwort Corona-Impfung: „Wir sind alle keine Impf-Muffel, sind gegen Masern, Röteln, Diphterie, Tetanus immunisiert. Aber es soll jedem selbst überlassen bleiben, ob er sich impfen lässt oder nicht.“

So pflegen, wie man selbst umsorgt sein möchte

„Wir wollten’s besser machen, abends in den Spiegel gucken können. Wir wollen so pflegen, wie wir im Alter umsorgt werden müssen. Dafür sind wir angetreten“, sagt Kathrin Friedemann. Dieser 2014 formulierte Anspruch habe sich nicht verändert, doch es falle immer schwerer, ihn umzusetzen. „Und das liegt ganz gewiss nicht an uns. Menschen zu helfen, ist eine Floskel, sondern eine Berufung. Doch es wird uns immer schwerer gemacht“, sagt die 58-Jährige, examinierte Krankenschwester seit 1983, Gemeindeschwester, später in Pflegediensten tätig. Der Schritt in die Selbstständigkeit mit „Schwester Annegret“ – Name und Firmen-Logo nehmen ganz bewusst Bezug auf den Defa-Spielfilm über Gemeindeschwester Agnes, die mit dem Schwalbe-Moped über die Dörfer zu ihren Patienten fuhr – war für sie und die langjährigen Mitstreiterinnen eine Grundsatz-Entscheidung.

In Greifenhain gegründet, bezog der Pflegedienst 2015 in Benndorf einen ausgebauten historischen Bauernhof; seit sechs Jahren gibt es hier auch eine Tagespflege. Friedemanns Team zählt 16 Fachkräfte - Pflegefachkräfte und Pflegehelfer -, die sich um meist ältere Menschen in und um Frohburg kümmern.

Wie Schwester Agnes: das Logo des Pflegedienstes nimmt ganz bewusst Bezug auf den beliebten Film und auf die Gemeindeschwestern-Struktur der DDR-Zeit. Quelle: Jens Paul Taubert

Arbeit mit Menschen braucht Unmittelbarkeit

Corona und der behördliche Umgang mit der Pandemie veränderten vieles. Einen Tag lang unter Maske zu arbeiten, sei nicht schön, meint Jenny Beyer (36): „Doch viel schlimmer ist es für die Patienten. Sie können die Mimik nicht erkennen, nicht von den Lippen ablesen. Die Kommunikation ist schwerer geworden – und das Achten auf Abstand, sofern das möglich ist, belastet. Die Umarmung, die einfach mal nötig wäre, darf nicht mehr sein.“ Dabei sei diese Unmittelbarkeit zu den Menschen entscheidend, sagt Tina Syrbe (38): „Wir arbeiten mit Menschen, für sie, sind nicht nur Pflegerin, sondern manchem auch Vertraute, Freundin.“

Politik treibt Keile in die Gesellschaft

Doch in dieses so wertvolle Einvernehmen hinein würden immer neue Keile gesetzt durch Verordnungen, durch eine Fülle von sich widersprechenden Informationen in den Medien. Die verpflichtende Corona-Impfung für das Pflegepersonal treibe das jetzt auf die Spitze: „Patienten fürchten, dass es demnächst die ihr vertrauten Bezugspersonen nicht mehr gibt. Sie fragen: Wo soll ich hin? Ich will niemand Neues?“ Dass man mit gefährlichen Krankheiten verantwortungsvoll umzugehen verstehe, sollte man den Pflegefachkräften zutrauen, sagt Heike Neubert (53): „Wir haben immer schon auch Patienten mit hoch ansteckenden Krankheiten. Natürlich werden die von uns versorgt.“

Sehr geehrte Damen und Herren der Bundesregierung, die von Ihnen angestrebte Impf-Pflicht für unseren Berufsstand ab 16. März wird dafür sorgen, dass Tausende Pflegekräfte schweren Herzens aus dem Beruf ausscheiden werden und sich der Pflegenotstand weiter verschärft. Selbst wenn sich nur zehn oder 15 Prozent neu orientieren müssten, sei die Versorgung in Heimen, Krankenhäusern, Arztpraxen und durch ambulante Pflegedienste nicht mehr zu stemmen. Zahlreiche Unternehmen gerieten in Existenznot. Schwerwiegender noch sind die Konsequenzen für jene Menschen, die uns anvertraut sind und für die wir uns Tag für Tag engagieren. Durch die Impf-Pflicht stellen Sie unser Verantwortungsbewusstsein in Abrede. Gerade ein Berufszweig wie der unsere, der mindestens kleine Einblicke in medizinische Zusammenhänge hat, soll zu etwas genötigt werden, das aus medizinischer Sicht nicht ausgereift ist. Wir halten das für anmaßend und völlig verfehlt. Wir können abends noch in den Spiegel schauen. Wir pflegen so, wie wir einmal selbst gepflegt werden möchten. Für uns zählt ganz allein der Mensch! Das ist unser Credo. (...) Wir lassen uns nicht unter Druck setzen. Vorschläge der Regierung, den selbst herbeigeführten Fachkräfte-Mangel durch Personal aus dem Ausland ersetzen zu wollen, empfinden wir als einen Schlag ins Gesicht. Das wird die Situation der Pflege, die von Überstunden, dauerhafter Unterbesetzung, Bürokratie und geringen Gehältern gekennzeichnet ist, nicht verbessern – im Gegenteil.

Unternehmerin: Zukunft ist völlig ungewiss

Für Kathrin Friedemann, die nicht nur Pflegerin, sondern zugleich Arbeitgeberin ist, läuft es auf eine Zerreißprobe hinaus. „Ich habe allen meinen Mitarbeiterinnen gesagt, sie sollten sich vorsorglich arbeitssuchend melden. Ich weiß nicht, wohin die Reise nach dem 15. März geht“, beschreibt sie die Zwangssituation, in der sich so viele Pflegedienste und Pflegeeinrichtungen befänden. Sie könne nicht abschätzen, wie nach dem angeordneten Ausscheiden von Mitarbeiterinnen der Pflegedienst als solcher noch funktioniere, ob sie mit Sanktionen rechnen müsse.

„Dann müssten wir unter Umständen schließen – obwohl wir das überhaupt nicht wollen, obwohl wir arbeiten möchten für die, die uns anvertraut sind.“ Den Impf-Status zum alleinigen Maßstab zu machen, hält sie für medizinisch unzureichend begründet, eher für politisch motiviert. Ganz abgesehen vom Aspekt des Datenschutzes. „Wir machen unsere Arbeit wie immer, achten peinlich genau auf alle Standards. Wir sind ein engagiertes, eingespieltes Team – egal ob geimpft oder ungeimpft“, sagt sie. Zielführender wäre es, einen Antikörper-Nachweis als rechtsgültig in das Infektionsschutzgesetz aufzunehmen.

Kämpfen, um im Beruf bleiben zu können

Pflegeeinrichtungen, die schließen. Patienten, die zu Hause nicht mehr von einem ambulanten Dienst, sondern von Angehörigen nach bestem Können betreut werden. Tagespflegen, die schließen. – Dieses Szenario fürchten Kathrin Friedemann und ihr Team für die Zeit ab Mitte März. Dass die strikte Impf-Pflicht nicht das letzte Wort ist, hoffen sie, bereit, dafür per Brief an die Öffentlichkeit zu gehen: „Wir kämpfen dafür, weiterhin unserer Berufung nachgehen zu können und unsere Klienten nicht zu enttäuschen.“ Der Brief sei jetzt unterwegs nach Berlin.

Von Ekkehard Schulreich