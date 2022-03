Schwindsaal Rüdigsdorf und Orangerie: Preisgeld ermöglicht Frischekur

Frohburg/Kohren-Sahlis

Der Schwindsaal in Rüdigsdorf ist ein Ort mit besonderer Ausstrahlung. Das wissen die Besucher der hier in den warmen Monaten regelmäßig stattfindenden Konzerte. Das schätzen jene, die in diesem besonderen Ambiente den Bund fürs Leben schließen.

Die denkmalgeschützten Gebäude, deren Herzstück der Saal mit den Ausmalungen Moritz von Schwinds ist, und den Park will die Stadt Frohburg Stück für Stück behutsam herrichten. Die 100 000 Euro Preisgeld, die die Kommune beim Ideenwettbewerb des sächsischen Ministeriums für Regionalentwicklung gewann, ermöglichen, die ersten Schritte vorzubereiten.

Stadt ist jetzt Eigentümer der Gärtnerei daneben

„Dank des Geldes aus dem ,Simul+Mitmachfonds‘ und des Engagements meines Vorgängers Wolfgang Hiensch, der die Idee hatte und den Wettbewerbsantrag 2021 vorbereitete, können wir externen Sachverstand einbeziehen, um den Gebäude- und Anlagenbestand fachmännisch zu analysieren“, sagt Bürgermeister Karsten Richter (CDU). „Auf dieser Basis lassen sich Zielstellungen und Schritte für eine schrittweise Revitalisierung entwickeln und mit den Behörden und Beteiligten abstimmen.“

Erst im vergangenen Jahr sei es Frohburg gelungen, das Grundstück der benachbarten privaten Gärtnerei zu erwerben. Damit werde wieder zusammengeführt, was im historischen Kontext eine prägende Einheit bildete. Die Zeit, dass Grundstücksgrenzen durch das Hauptgebäude, das Eingangsportal sowie die Wege zum Schwindpavillon und zum Park verliefen und eine Nutzung wie die Sicherung der Substanz erschwerten, sei damit Geschichte. Die daraus erwachsende Chance wolle man in den nächsten Jahren nutzen. Das koste eine erhebliche Summe. Das Preisgeld komme als eine Art Initialzündung wie gerufen.

Das Aufräumen kann beginnen

Zwei Aktionen sollen mit den besagten 100 000 Euro möglich werden: Erstens eine Erfassung der Substanz der Baulichkeiten und des Parks, die in eine denkmalpflegerische Zielsetzung mündet. Zweitens erste Aufräum- und Gestaltungsmaßnahmen im Bereich der Gärtnerei, zum Beispiel der Abbruch von Gebäuden, die keinen denkmalpflegerischen Wert haben und das Ensemble sogar stören wie das alte Heizhaus; außerdem die Pflege des Parks, das Aufstellen zusätzlicher Bänke und von Informationstafeln, die Neupflanzung von Bäumen und Sträuchern nach historischem Vorbild.

Stadt will Schritt für Schritt vorgehen

Das Gesamtvorhaben dürfte mit erheblichen Kosten verbunden sein, die um eine Vielfaches über dem gewonnenen Preisgeld liegen, aber noch nicht genau beziffert sind. „Wir können nur schrittweise vorgehen, doch das wollen wir jetzt tun“, sagt Richter. Geplant sind die Umnutzung der Gärtnerei und ihre Einbindung in den historischen Kontext, die Sanierung des Mittelbaus mit der ehemaligen Orangerie, nach 1945 als Lager, Werkstatt und zu Wohnzwecken genutzt.

„Natürlich gibt es Bedenken, dass diese erheblichen Summen die finanzielle Leistungsfähigkeit unserer Stadt Frohburg an Grenzen bringen kann. Ich denke aber, wenn wir in gut abgewogenen Schritten vorgehen, ist das zu schaffen“, so der Bürgermeister. Nicht nur die Denkmalbehörden wisse die Kommune auf ihrer Seite. Park und Gebäude seien ein Kleinod klassizistischer Kultur, Kunst und Lebensart und strahlen überregional aus. Richter setzt darauf, dass diese Bemühungen zur Sicherung von vielen getragen und nach Möglichkeit auch finanziell unterstützt werden. Der Kohrener Geschichtsverein werde das Projekt begleiten.

Crusius hat die Künste in Rüdigsdorf versammelt

Der Park war ursprünglich Teil des Rüdigsdorfer Gutes. Heinrich Wilhelm Leberecht Crusius ließ zwischen 1829 und 1839 – wahrscheinlich nach Entwürfen des namhaften Leipziger Architekten Albert Geutebrück – Orangerie und Saal bauen.

Crusius war als Mitglied des Sächsischen und des Leipziger Kunstvereins den Musen zugetan. Er versammelte zahlreiche Künstler um sich. Moritz von Schwind, bedeutender Vertreter der Spätromantik, malte den Saal mit Motiven zum antiken Märchenstoff „Amor & Psyche“ aus. Der Saal ist seit 1968 im Besitz der Stadt Kohren-Sahlis, heute Frohburg, und den Museen zugeordnet.

Nicht Gegenstand dieses vom Mitmachfonds kofinanzierten Projektes ist die Neugestaltung der von Porphyrsäulen flankierten Einfahrt. Dafür erhalte die Stadt Fördermittel über die Leader-Region „Land des Roten Porphyrs“, so Richter: „Diese Maßnahme soll im Zuge des Ausbaus der Schulstraße mit erledigen werden.“

