Sechs Richtige für Lotto-Spieler aus dem Landkreis Leipzig

Landkreis Leipzig

Sechs Richtige am sechsten Juni: Bei der Lotto-Ziehung am Samstag hatte ein Spieler aus dem Landkreis Leipzig mit den richtigen Zahlen Glück – und am Ende gab es 418.710 Euro Gewinn.

Weil der Spielschein für mehrere Ziehungen in Folge ausgefüllt wurde, nimmt der Gewinner auch noch an den nächsten Lotto-Runden teil – und hat kann dort nochmals Glück haben. Wer die stolze Summer erhält ist aber noch nicht klar. Da ohne Sachsenlotto-Kundenkarte gespielt wurde, kann die Summe erst nach Gewinnanmeldung des Losbesitzers überwiesen werden. Möglicherweise hat er auch noch nicht seine Scheine geprüft und sich gemeldet.

Von Vanessa Gregor