Seelische Krisen: Kontakt- und Beratungsstelle Borna hilft seit zehn Jahren

Borna

Überforderung im Alltag, Existenzängste, Einsamkeit: Wer in einer seelischen Krise steckt, braucht oft schnelle und unbürokratische Beratung, ein offenes Ohr und eine helfende Hand. Und eben das bietet das Team der Psychosozialen Kontakt- und Beratungsstelle (PSKB) in Borna. Seit nunmehr zehn Jahren gibt es das niederschwellige Kontaktangebot und ergänzt damit die (teil)stationären psychiatrischen Angebote der Diakoniewerk Zschadraß gGmbH, ein Unternehmen der Diakoniestiftung in Sachsen.

24 gute Tage – der LVZ Advents-Newsletter Vom 1. bis zum 24. Dezember schicken wir Ihnen jeden Morgen Mutmacher für den Advent. Rezepte und Bastelideen - und Antworten berühmter Leipziger auf die großen Fragen unserer Zeit. Damit die Tage gut werden. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Als Katrin Pfeifer, Sozialarbeiterin und Leiterin der PSKB, im Oktober 2010 ihr Büro in der Kirchstraße bezog und die ersten Klienten empfing, gab es neben der Beratung kaum mehr als einen Näh- und Kochkurs. Mittlerweile sieht das vollkommen anders aus, sorgen zahlreiche Angebote dafür, dass Betroffene Gleichgesinnte treffen und Hilfe finden. Beispielsweise beim Theaterspiel, bei Wanderausflügen, beim Achtsamkeits- und Gedächtnistraining, bei offenen Kreativangeboten und beim Yoga.

Anzeige

Während der Pandemie haben sich Outdoor-Aktivitäten entwickelt

Zwar sei laut Pfeifer derzeit durch die Abstands- und Hygieneregeln manches eingeschränkt, dafür allerdings hätten sich neue Outdoor-Aktivitäten entwickelt, unter anderem Boule-Spielen. „Vielen Klienten tut es schon gut, beim Spaziergang ein bisschen zu reden, gemeinsam etwas zu spielen oder zu basteln“, macht Pfeifer deutlich. Über die Jahre hinweg hätten sich die Angebote zur Freizeitgestaltung stetig weiterentwickelt. Ein Grund dafür: der Umzug 2015 in die größeren Räumlichkeiten in der Deutzener Straße.

Gemeinsame Treffen gehören genauso zu den Angeboten wie Spiele, Ausflüge und Bastelangebote. Quelle: Diakoniewerk Zschadraß

Hier betreut das dreiköpfige Therapeuten-Team jährlich rund 200 Hilfesuchende, die mit unterschiedlichen psychischen Erkrankungen kommen. Manchem ist schon mit einem Beratungsgespräch geholfen, mitunter wird auch zu anderen Leistungserbringern vermittelt. Viele nutzen zudem regelmäßig die Einzelberatung, nehmen an Gruppenangeboten teil, verabreden sich mit Gleichgesinnten beim Tagestreff oder organisieren sich in Selbsthilfegruppen. „Gerade letzteres ist ein Zeichen der wieder zunehmenden Selbstständigkeit. Und das freut uns dann besonders“, sagt Ergotherapeutin Ingrid Kluge.

Tag der offenen Tür wird nachgeholt

Große Feierlichkeiten zum 10-jährigen Bestehen müssen aufgrund der anhaltenden Pandemie ausfallen, allerdings will das Team den runden Geburtstag der Einrichtung mit einem Tag der Offenen Tür nachholen.

Von Julia Tonne