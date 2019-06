Frohburg/Kohren-Sahlis

In diesem Haus zu leben, diesen Wunsch verspürte Carla Pohlink bereits, als sie als Medizinstudentin durch Kohrens Gassen ging. Zwei Jahrzehnte später stand das Jahrhunderte alte Gemäuer plötzlich zum Verkauf. Die Ärztin, auf der Suche nach einer Praxis und einem Lebensort im Leipziger Umland, stieß im Internet darauf. Ein Zeichen. Sie kaufte, zog ein, begann behutsam zu sanieren. Ab dem Frühjahr/Sommer 2020 will sie hier Patienten empfangen, die sie Klienten nennt – einzeln, als Paare. Die Ruhe der Kohren-Sahliser Abgeschiedenheit wirke unterstützend, ist die Sexualtherapeutin überzeugt.

Hier soll Carla Pohlinks sexualtherapeutische Praxis entstehen. Noch ist das Haus in Kohren-Sahlis eine Baustelle. Quelle: Jens Paul Taubert

Über Intimstes reden, um klarer zu sehen

Dieser Spielfilm ist Kult: Als Woody Allen in „Was sie schon immer über Sex wissen wollten, aber bisher nicht zu fragen wagten“ Unerhörtes im Kino öffentlich verhandelte (1972), war an Carla Pohlink noch nicht zu denken. Zwei Jahre später in Borna geboren, in Altenburg aufgewachsen, studierte sie Innere Medizin in Leipzig. Danach wechselte sie an die Berliner Charité, um eine Ausbildung als Sexualtherapeutin anzufügen. Seit April sind sie und die US-amerikanische Schauspielerin und Wahl-Leipzigerin Cheryl Shepard mit einem eigenen Film-Projekt - nicht wie Woody Allen im Kino, sondern im Netz. Ihre Sex-Sprechstunde („Die Betonung liegt auf Sprech-, auf Kommunikation“) braucht kein abendfüllendes Format. Es genügen vier, fünf Minuten lange Gesprächssequenzen, um auf den Punkt zu kommen.

Quelle: privat

Weibliche Sicht, die die männliche nicht ausschließt

„Wir wollen nicht cool sein. Wir sind authentisch, zwei Menschen in der Lebensmitte, die sich austauschen. Wenn uns ein Thema in den Kopf kommt, relevant erscheint, machen wir einen neuen Clip. Wir setzen auf die weibliche Sicht, aber so, dass es für alle interessant ist“, sagt die 45-Jährige. Ein halbes Dutzend sind auf Youtube abrufbar, werden gut geklickt. Die nächsten Videos könnten schon in Kohren-Sahlis entstehen, im geschützten Raum des alten Hauses, das Pohlink auch mit Hilfe von Leader-Fördermitteln saniert. Seit wenigen Tagen hat sie hier zwei geflügelte Mitbewohner. Das Rauchschwalben-Paar nutzte die nach Fußboden-Arbeiten offenen Fenster, um eine Armlänge vom Esstisch entfernt ein Nest in den Stubenwinkel zu kleben. Ein unverhofftes Idyll, das Pohlink zu ertragen bereit ist, bis die Jungen flügge sind.

Sexualität wird oft auf Geschlechtsverkehr reduziert

„ Intimität hält die Menschen beieinander. Sie ist das, was wirklich glücklich macht“, sagt die Frau,die über das sexualmedizinische Wissen von Medizinstudenten promovierte. „Ich habe gemerkt, dass die meisten Sexualität reduzieren auf Geschlechtsverkehr. Es geht aber um mehr, um das Ausdrücken emotionaler Grundbedürfnisse“, sagt sie. Der Hang zu Perfektion, vorgegaukelt auf vielen Kanälen und ungeprüft eingebaut in die Lebensentwürfe vieler Menschen, lasse heutzutage häufig Beziehungen scheitern oder – schlimmer noch – dahin dämmern. Sich selbst zu kennen und anzunehmen, eröffne erst die Chance, sich in andere einzufühlen. „In einer Großstadt bist du diesen Neurosen viel stärker ausgesetzt. Im Ankämpfen dagegen lässt du viel Energie.“ Was fehle, sei eine gesunde Langeweile, sei Muße, ein Auf-sich-selbst-Geworfensein. In Kohren-Sahlis soll das möglich werden.

Über Sex reden - ehrlich und offen! Wenn das so leicht wäre! Nirgends wird so viel gelogen und verschwiegen wie beim... Gepostet von Cheryl Shepard am Freitag, 10. Mai 2019

Video-Clips mit Cheryl Shepard bei Youtube

Zwischen 30 und 50 Jahre alt sind Pohlinks Klienten, wenn es um Fragen der Partnerschaft geht. Jenseits der 70 drängen konkrete Fragen in den Vordergrund, Erektionsstörungen oder nachlassende Libido etwa. Bis 2017 war Carla Pohlink in Leipzig hausärztlich angestellt, ist es jetzt tageweise in Altenburg. Parallel betreibt sie ihre eigene sexualmedizinische Praxis, ist auch im Gesundheits-Coaching tätig. Mit Cheryl Shepard (53), bekannt aus dem Fernsehen („Hinter Gittern“, „In aller Freundschaft“) und durch ihr Buch „Rote Rosen“, in dem sie über die offene Ehe mit ihrem Mann erzählt, ist Carla Pohlink seit Längerem befreundet.

Shepards Buch gab die Idee zur Sex-Sprechstunde

Die Idee zu einer gemeinsamen Sex-Sprechstunde reifte beim Schreiben des Buches, so Shepard: „Es gibt so viele Sorgen, aber auch so viel Unwissen. Dem möchten wir etwas entgegen setzen.“ Und so das Verständnis für einander fördern. Pohlink sagt es so: „Lebe die Sexualität, die zu dir passt.“ Darüber ins Reine zu kommen mit sich, mit dem Partner, wolle die Sprech-Stunde beitragen - Themenvorschläge ausdrücklich erwünscht an kontakt@sex-sprechstunde.de

Von Ekkehard Schulreich