Silvesterfeuerwerk setzt Mercedes in Geithain in Brand

Geithain

In der Silvesternacht steckten Unbekannte in der Leipziger Straße in Geithain einen Mercedes Viano in Brand. Sie platzierten Pyrotechnik im Frontbereich des Pkw und zündeten diese, wodurch das Fahrzeug in Brand geriet. Eine Ausbreitung des Feuers konnte durch Anwohner verhindert werden. Sie hatten den Brand bemerkt, schnell eingegriffen und das Feuer gelöscht. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 4000 Euro, meldet die Polizeidirektion Leipzig. Die Ermittlungen wegen Brandstiftung wurden aufgenommen.

Von Kathrin Haase