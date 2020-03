Investitionsstau beim Straßenbau – Bis 2022 will das Wirtschaftsministerium ausschließlich Vorhaben fördern, die bereits 2019 beantragt wurden. Aber was genau bedeutet das für Kommunen im Landkreis? Die Bürgermeister in Frohburg und Geithain kritisieren die späte Reaktion auf die Antragsflut. Fragezeichen bleiben.