Sirko Stache übernimmt übernimmt Lackierbetrieb in Ballendorf: „Ich lebe Lack!“

Bad Lausick/Ballendorf

Für Sirko Stache ist es die Rückkehr in eine vertraute Werkstatt - und zugleich ist es für den 43-Jährigen der Aufbruch in ein neues Leben: als Unternehmer. In Ballendorf übernimmt er ein Jahr nach dem Tod seines Lehrmeisters Andreas Tappert dessen Lackierbetrieb. Hier brachte er es an der Jahrtausendwende zum besten Lehrling seines Fachs im ganzen Landkreis, wurde Vize bei den sächsischen Meisterschaften der Lackierer. Hardy Naundorf, der in Bad Lausick eine Autowerkstatt betreibt, richtet parallel dazu auf dem Gelände eine Halle für Karosserie-Arbeiten her. Für beide Unternehmen ergeben sich so Synergien.

Zurück zu den Ballendorfer Wurzeln

„Für mich ist das wirklich eine Kinderstube“, sagt Sirko Stache. Der Buchheimer lernte in den neunziger Jahren bei Tappert nicht nur von der Pike auf; er baute auch an der Erweiterung des Betriebes mit. „Ich lebe Lack“, sagt er, und es klingt nicht abgehoben. 2001 machte er seinen Meister, sammelte zwei Jahrzehnte Berufserfahrungen - nicht nur in der Lackierung von Fahrzeugen. Industrielackierungen und Farbüberzüge für Inneneinrichtungen gehören dazu.

Liebe zu Oldtimern verbindet

Mit der Wiedereröffnung seines Ballendorfer Ausbildungsbetriebs schließt sich ein Kreis auch hinsichtlich der Begeisterung für Oldtimer. Die teilt Stache mit Andreas Tappert. Während der für US-amerikanische Limousinen schwärmte, aber auch einen ursächsischen Horch restaurierte, zählen zu Staches Schmuckstücken ein taubenblauer VW Bulli, Baujahr 1969 (“Mein Sonntagsfahrzeug!“), und eine Sport-AWO von 1956 - selbstredend eigenhändig frisch lackiert.

Hardy Naundorf nutzt Ballendorf für die Karosserie-Instandsetzung. Quelle: Jens Paul Taubert

Autohaus verlegt Karosseriebau nach Ballendorf

Dass die eigens gegründete Karosseriebau Naundorf GmbH einen Teil der Ballendorfer Hallen nutzt, bezeichnet Stache als „wunderbare Konstellation“. Die Abwicklung von Unfallschäden etwa erfolge Hand in Hand. Transportwege entfielen. Für die Kundschaft eine Erleichterung. Beim Schritt in die unternehmerische Selbstständigkeit erhielt Stache Unterstützung durch die Handwerkskammer zu Leipzig und durch die Leader-Förderregion Leipziger Muldenland. Anfang März allein gestartet, soll das so nicht bleiben: „Ich gehe davon aus, dass ich schon in den nächsten Monaten versierte Leute brauche.“

200 Gäste zur Einweihungsparty

Einen zusätzlichen Mitarbeiter eingestellt hat bereits Hardy Naundorf. Ursprünglich habe man in Bad Lausick eine Halle bauen wollen; stattdessen in Ballendorf Fuß zu fassen, sei viel günstiger. Der Umbau-Aufwand halte sich in Grenzen. Die Ballendorfer Lackiererei und das Bad Lausicker Autohaus arbeiten seit Jahrzehnten zusammen. Jetzt gibt es eine neue Grundlage, frische Impulse. Sirko Stache spürt den Rückenhalt: „Zu meiner Einweihungsfeier kamen 200 Gäste. Wahnsinn!“

Von Ekkehard Schulreich