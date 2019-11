Frohburg

Der 54-jährige Fahrer eines Skoda fuhr am Sonntagabend in Frohburg aus einer Parklücke am rechten Fahrbahnrand. Dabei übersah er den von hinten heranfahrenden Mopedfahrer (17). Beide Fahrzeuge kollidierten.

Der 17-Jährige stürzte, verletzte sich leicht und musste in einem Krankenhaus ambulant behandelt werden. An Auto und Moped entstand ein Schaden in Höhe von etwa 2500 Euro. Der 54-Jährige hat sich wegen fahrlässiger Körperverletzung zu verantworten.

Von LVZ/gap