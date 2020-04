So erlebt eine Auswanderin aus Frohburg den Lockdown in Namibia

Frohburg

Die Regale in den Supermärkten sind bis jetzt gut gefüllt, nur bei den Desinfektionsmitteln gibt es Engpässe. Ansonsten wurde auch in Namibia das öffentliche Leben fast auf Null runtergefahren: Außer Lebensmittelgeschäften, Apotheken, Tankstellen und anderen wichtigen Versorgern bleibt alles andere geschlossen. Die Benndorferin Anke Graneß und ihr Mann Michael, ein gebürtiger Leipziger, erleben in ihrer Wahlheimat Namibia gerade den Corona-Lockdown. „Die meisten Betriebe sind von Staats wegen geschlossen und es dürfen nur dringende Reparaturen ausgeführt werden. Außerdem hält jeder sein Geld fest, weil niemand weiß, wie lange das noch andauert“, so die gelernte Buchhalterin.

Gästehaus und Restaurant haben geschlossen

„Im Moment findet hier kein Tourismus statt“, sagt die 52-jährige und ist von großen Sorgen geplagt. Ihr Mann betreibt eigentlich das Restaurant „The Fish Deli“ und sie empfängt Touristen aus aller Welt, überwiegend jedoch Deutsche, Niederländer, Belgier, Österreicher und Italiener, in ihrem Meerkat Guesthouse. Beide Einrichtungen haben während der Corona-Krise zu. „Für mich persönlich bedeutet das, dass ich die nächsten zwei Monat überhaupt kein Einkommen erzielen kann. Hier ist einfach niemand mehr und wir haben ja auch eine regionale Reisesperre. Das ist wirklich gravierend, was wir hier momentan verlieren.“

Reiseverbot und geschlossene Grenzen

Das gesamte namibische Land ist stark von den Auswirkungen der Pandemie betroffen. Mitte März wurden die Grenzen geschlossen und ein Reiseverbot ausgesprochen, es liefen nur noch Rückholaktionen. Auch die Nachbarländer seien derzeit für Reisende gesperrt, berichtet Anke Graneß, es dürfen lediglich Versorgungsfahrzeuge passieren. Alle einreisenden Namibier müssen sich in eine zweiwöchige Quarantäne begeben, jedoch nicht zuhause, sondern auf Lodges, ohne Kontakt zu Außenwelt. „Große Angst haben die Behörden, dass die Epidemie in die Armenviertel getragen wird, wo katastrophale hygienische Zustände herrschen“, berichtet die Deutsche.

Kampf ums Überleben

Viele Unternehmen in Namibia kämpfen derzeit ums Überleben. „Leider gibt es hier keine soziale Abfederung wie in Deutschland, die Armut ist sehr stark ausgeprägt und wird vermutlich weiter zunehmen.“ Es sei schlimm, dass viele Menschen ihre Arbeit verlieren werden. „Ich vermute, dass dadurch auch die Kriminalität steigt. Das macht mich schon betroffen.“

Und dennoch geben sich die Menschen in Namibia Hoffnung und sind bereit, alles wieder aufzubauen. „Das wird in diesem finanziell schwachen Lande sehr lange dauern“, lenkt die Auswanderin ein und hofft, dass auch ihre beiden Unternehmen die Krise meistern werden. „Wir bekommen zum Glück moralische Unterstützung von unseren Freunden, die wir immer noch in Deutschland haben.“

Wie alles angefangen hat

Über eine Anzeige in der Leipziger Volkszeitung hatten sich Anke und Michael Graneß einst kennen- und liebengelernt. Der gelernte Turbinenschlosser aus Leipzig und die Buchhalterin aus Benndorf teilten von Anfang an eine große Leidenschaft miteinander: das Reisen. Ihr Fernweh führte sie kreuz und quer durch Europa und mit dem Schiff sogar bis auf den afrikanischen Kontinent. Diese Abenteuerlust und Neugier auf fremde Menschen, Orte und Kulturen sollten nicht folgenlos bleiben.

2012 reisten sie das erste Mal nach Namibia und fühlten sich von Anfang an wie zu Hause. Das Meer vor der Haustür, die Bäderarchitektur aus Kaiser Wilhelms Zeiten, das angenehme Klima. Wieder zu Hause wuchs die Sehnsucht nach Namibia fast unbemerkt und nahm immer konkretere Züge an. „ Deutschland zu verlassen war ein Prozess und kann nicht auf ein bestimmtes Datum festgelegt werden“, blickt Anke Graneß zurück. Drei Jahre später ließen die Weltenbummler alles Gewohnte hinter sich. Zehn Flugstunden von Deutschland entfernt, in Swakopmund, wagte das Paar einen Neuanfang. Die zweitgrößte Stadt Namibias mit 40 000 Einwohnern wurde 1892 von deutschen Kolonisten gegründet und liegt direkt an der Atlantikküste.

