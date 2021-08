So sehen die neuen Krawallbär-Shirts aus Neukieritzsch aus

Neukieritzsch

Ungeduldig sitzen jetzt viele vor ihren Handys und Tablet-Bildschirmen. Es ist Sommer, und damit Zeit für den Krawallbär und die nächste Serie schicker T-Shirts mit dem unnachahmlich pfiffigen Tierchen, das Jahr für Jahr neue Motive präsentiert. Am Sonntag ist es so weit für die nächste nicht kommerzielle, karitative Aktion.

Im Jahr 2014 begann diese Geschichte in Neukieritzsch. André Karsupke war so etwas wie ein Roadie (Tourhelfer) einer befreundeten Band, schlüpfte auf deren Konzerten in ein Bärenkostüm. Die Band hieß „Krawallbrüder“. Aus dem Neukieritzscher wurde deshalb der Krawallbär – und dieser schließlich zum Stichwortgeber für Spenden-Aktivitäten.

Unterstützung für Kinderhospiz „Bärenherz“

Denn das Geschehen geht weiter: Vom fröhlichen Bären ist es nicht weit bis zum „Bärenherz“. So heißt ein Kinderhospiz in Markkleeberg, das lebensverkürzend erkrankten Kindern und deren Eltern umfassende Angebote für die Begleitung in der schwierigen Endphase des Lebens macht. Die Erlöse des T-Shirt-Verkaufs und zusätzliche Spenden gehen jedes Jahr an den Verein „Bärenherz“. Im Laufe der Zeit sind auf diese Weise schon knapp 70 000 Euro zusammengekommen.

Noch 50 Shirts für Kinder mit dem Hotrod

Der Online-Shop www.krawallbaer.de – nur dort gibt es die Shirts – öffnet in diesem Jahr am 8. August, 13 Uhr, und schließt spätestens am 15. August zur gleichen Zeit. Die Erfahrung lehrt allerdings, dass er schon nach Stunden ausverkauft sein könnte. Im vergangenen Jahr war die Internetseite in den ersten Minuten sogar überlastet, wies Zahlungen und Bestellungen zurück. „Wir hoffen, dass das nicht wieder passiert“, sagt André Karsupke, den seine Freunde „Kasi“ nennen.

Zum einen werden dort noch mal 50 T-Shirts für Kinder (nur Größe 128) mit dem Motiv des Hotrod-Oldtimer-Automobils vom letzten Jahr verkauft. Und dann natürlich die Exemplare für Männer und Frauen mit zwei neuen Motiven – wobei das „nur“ 600 Stück sind. Da heißt es schnell sein. Bei rechtzeitiger Bestellung und pünktlicher Vorab-Bezahlung werden die begehrten schwarzen Kleidungsstücke dann ab dem 13. September verschickt.

Krawallbär wird immer bekannter

Das alles bewerkstelligt bis heute eine Crew aus André Karsupke und rund zehn Familienangehörigen, Freunden und Bekannten. Das Wirken des Teams hat den niedlichen Bären mittlerweile zu deutschlandweiter Bekanntheit gebracht. Aber auch im Ausland taucht der Krawallbär auf. Was auch daran liegt, dass den Shirt-Paketen Aufkleber beigelegt werden, die schnelle Verbreitung finden.

Einen solchen bekam ein Mädchen aus Brandenburg für seinen Fahrradhelm an einem Strand in Portugal. Über solche Geschichten freut sich der Neukieritzscher riesig, der weiß, dass auch an der Ostsee immer mal wieder Krawallbär-Shirts auftauchen. Ihm selbst ist es schon passiert, dass er in Dortmund von Fremden auf der Straße mit seinem Spitznamen „Kasi“ angesprochen wurde.

Einmal retro, einmal modern

Und wie sehen sie denn nun aus, die Shirts in diesem Jahr? Der Shop wird das Geheimnis für seine Anhänger nur schrittweise vor dem Verkaufsstart lüften. Die LVZ durfte sie schon sehen. In einem Motiv kommt ein alter Kassetten-Radio-Rekorder zur Geltung. Damit bleiben die Ideengeber und Gestalter der Aktion ihrem Hang zum Retro-Design treu. Schließlich fuhr der Krawallbär auch schon im alten Camping-Bulli und auf einer nostalgischen Schwalbe.

Das zweite Motiv kommt eher modern daher. Es wartet mit einem neuen, giftgrünen Farbton auf, und der Held der Shirts spielt in geradlinigen Buchstaben mit seinem eigenen Namenszug: Krwllbr. Natürlich fehlt auch nicht das lustige Bärenköpfchen hinten am unteren Saum eines jeden Shirts.

So sehen die 2021er-T-Shirts vom Krawallbär aus. Quelle: privat

