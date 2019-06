Frohburg

Wo in der Gründerzeit der 1880er-Jahre Ernest Schmitt eine Kattundruckerei eröffnete und bis zur Schließung der Wäscheunion 110 Jahre später mehrere Hundert Menschen Stoffe bedruckten, entsteht nun ein Wohn- und Gesundheitszentrum. Ab dem kommenden Frühjahr will die Unternehmensgruppe Drösel aus dem bayrischen Rosenheim in Frohburg mehr als zehn Millionen Euro investieren.

Das Areal im Wyhrabogen, nur wenige Schritte vom Markt entfernt, hatte die Stadt nach der Jahrtausendwende beräumt, die Kinderkrippe „Storchennest“ und einen Parkplatz errichtet. Ab 2011 hatte sie nach Investoren für Wohnraum gesucht. Lange ohne Erfolg, ehe die Oberbayern, die bereits mehrfach in Frohburg investierten, zugriffen.

Jürgen Drösel aus dem bayrischen Rosenheim investiert in Frohburg. Quelle: Jens Paul Taubert

60 Wohnungen und einige Praxen in Frohburg

Unmittelbar im Stadtzentrum und doch ein wenig abgeschirmt am Fluss: Das rund 6200 Quadratmeter große Areal hat seinen Reiz. Der lässt sich mit Wohnhäusern städtebaulich gelungener ausspielen als es der Industriekomplex der Wäscheunion je konnte. 60 barrierefreie Wohnungen mit zwei oder drei Zimmern sowie Praxen für Ärzte und Therapeuten sollen hier entstehen, eventuell auch eine Apotheke, vielleicht auch ein Blumengeschäft, sagt Investor Jürgen Drösel, der das Projekt gemeinsam mit seinem Sohn Felix umsetzt: „Wir haben schon jetzt Nachfragen.“

Das Bauantragsverfahren habe sich ein Jahr hingezogen, deutlich länger als erwartet. „Um nicht gänzlich aus unserem Zeit-Rhythmus zu geraten, haben wir zwischenzeitlich unsere Planungen weiter vorangetrieben. Aktuell geht es um die Werkplanung und die Statik.“ Im Herbst wolle man die Bauleistungen ausschreiben, „um im Frühjahr 2020 beginnen zu können“. Die Fertigstellung des Komplexes, der über eine Tiefgarage verfügt, sei 2023 realistisch.

Felix Drösel ist der Sohn des Unternehmers Jürgen Drösel. Quelle: Jens Paul Taubert

Frohburg ist wichtig im Unternehmensverbund

„Wir sind in Frohburg der größte Arbeitgeber“, sagt Jürgen Drösel mit Verweis auf das Wohn- und Seniorenzentrum (WSF) auf dem Harzberg. Das Pflegeheim wurde 2001 eröffnet; ein Jahr später kam das Haus Wyhra hinzu. Angegliedert sind Formen des betreuten Wohnens und eine Tagespflege.

In den neunziger Jahren hatte die Drösel Wohn- und Gewerbebau GmbH zudem Reihenhäuser auf dem Harzberg und an der Bergstraße errichtet. Bei letzterem Projekt gab es ein Malheur, als Jahre später mehrere Häuser aufgrund der Instabilität eines Hangs abzurutschen drohten; inzwischen sind die Schäden beseitigt, die Auseinandersetzung beigelegt.

„Barrierefreie Wohnungen passen gut in unser Gesamtkonzept“, ergänzt Felix Drösel. Das Unternehmen besitze zahlreiche Wohnungen in Ober- und Niederbayern, außerdem Gewerbeobjekte und Pflegeeinrichtungen. Das Engagement in Sachsen, speziell in Frohburg, habe einen großen Stellenwert.

Stadtrat hofft auf attraktives Wohngebiet

Anfang Februar 2017 hatte der Frohburger Stadtrat bei einer Gegenstimme dem Unternehmen eine Kaufoption für die Fläche bis August 2018 eingeräumt. Die Fristsetzung deshalb, um die Bindefrist für die bei der Beräumung des Areals genutzten Fördermittel zu wahren und eine Rückzahlung zu vermeiden. „Wir erhoffen uns ein attraktives Wohngebiet, das die Innenstadt belebt“, hatte Bürgermeister Wolfgang Hiensch (BuW) damals um Zustimmung geworben. Dem wolle man, sagen Drösel senior und junior unisono, Rechnung tragen.

Von Ekkehard Schulreich