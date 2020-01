Der Supermarkt hieß zu DDR-Zeiten noch Kaufhalle. Was ist aus all den eingeschossigen Flachbauten eigentlich geworden – wir haben uns in Borna, Wurzen, Groitzsch, Kohren-Sahlis und Deutzen umgeschaut. Viele Häuser gibt es bis heute – in einer werden sogar noch Milch und Nudeln verkauft.