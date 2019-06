Frohburg

Stimmlichen Hochgenuss, verbunden mit einer gehörigen Portion Humor, erlebte das Publikum am Sonnabend in der Frohburger Michaeliskirche. Zu Gast war das Leipziger Vokalensemble Amarcord. Mit unnachahmlichem Charme servierte es ein kurzweiliges Familienkonzert im Rahmen des von der Sparkasse präsentierten Festivals „Sommertöne“.

Musikalische Weltreise bis Korea und Ghana

Mit dem Queen-Hit „Bicycle Race“ radelte das Quintett musikalisch in die Kirche und nahm die Zuhörer mit auf eine amüsante Weltreise von Deutschland über Italien, Frankreich und Norwegen bis Korea und Ghana. Ob zungenbrecherisch-artistisches Geklapper in „Es klappert die Mühle am rauschenden Bach“, komödiantisches Weingelage in Frankreich, Miauen in Italien und Norwegen oder medizinischer Unterricht im amerikanischen Spiritual „Dry Bones“ – das A-cappella-Ensemble zählt weltweit zu Recht zu den Besten seines Faches.

Alle Register – sowohl stimmlich als auch schauspielerisch – zieht Wolfram Lattke als Pavarotti ähnelnder Heldentenor in „Insalata Italiana“. Quelle: Christian Kern

Dies bewiesen die Sänger von Amarcord nicht nur mit ihrer stimmlichen Qualität und ihrem unverwechselbaren Ensembleklang, sondern auch mit ihrer glänzenden Bühnenpräsenz sowie ihrem Händchen für bemerkenswerte Arrangements von Klassikern wie Franz Schuberts „Das Wandern ist des Müllers Lust“ und dem koreanischen Volkslied „Arirang“. Alle Register – sowohl stimmlich als auch schauspielerisch – zog Wolfram Lattke als Pavarotti ähnelnder Heldentenor in „Insalata Italiana“ von Richard Genée.

Zuschauer zum Mitbrummen animiert

Die Zuhörer wurden vom ersten Ton an zum Mitmachen und -brummen animiert, ist die Frohburgerin Hiltrud Zein noch ganz ergriffen von diesem Sommerkonzert. „Aber was so leicht und spielerisch aussah, war echt harte Arbeit von den fünf ehemaligen Mitgliedern des Thomanerchores Leipzig. Sie deckten ein ganzes Orchester ab. Bravo!“

Selbst das gedankliche Fahren mit der Dampflok durch die USA und das Schippern über den See im Kanon habe man Amarcord unweigerlich abgenommen. „Alle hatten Freude an diesem Konzert, es war ein kleiner Kunstgenuss in der Provinz“, meinte Zein.

Schlusspunkt mit Medley aus Österreich

In Österreich endete die musikalische Tour mit einem Medley aus den Hits des Landes von Mozart und Strauß bis Falco. Dafür gab es begeisterten Applaus. Die Besucher sprachen die Hoffnung aus, dass die Sommertöne in der 15. Saison im nächsten Jahr wieder in Frohburg Station machen.

Von Heidi Grünberg/lvz