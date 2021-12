Sondersitzung des Frohburger Stadtrates zum Fördergebiet Kohren

Frohburg/Kohren-Sahlis

Um Investitionen im historischen Stadtkern von Kohren zu fördern, bemüht sich die Stadt Frohburg, ein Sanierungsgebiet auszuweisen. Dessen Grenzen abgesteckt hat der Stadtrat bereits Ende November. Das Areal konzentriert sich rund um den Markt und reicht bis zum Umfeld des ehemaligen Bahnhofes. Da die Kommune bis Ende Januar 2022 die Antragsunterlagen samt Städtebaulichem Entwicklungskonzept einreichen muss, lädt Bürgermeister Karsten Richter (CDU) am 25. Januar zu einer Sondersitzung des Stadtrates ein.

Auf der soll es außerdem um das Stadtentwicklungskonzept der Stadt Frohburg insgesamt gehen. In den vergangenen Wochen waren dafür in einer Fragebogen-Aktion die Bürger und Vereine um ihre Ideen gebeten worden. Der Rücklauf sei durchschnittlich gewesen, sagte Richter. Er habe sich aber eine größere Resonanz erwartet. Inzwischen seien diese Unterlagen ausgewertet. Im Februar dann sollen Stadtrat und Ortschaftsräte in einer internen Runde eine erste Sichtung vornehmen und das weitere Vorgehen ansprechen, kündigte der Bürgermeister an.

