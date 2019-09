Sonnenstrom von Wickershainer Acker

Geithain

Eine Fotovoltaik-Anlage mit sechs Megawatt Leistung wird südöstlich des Geithainer Ortsteils Wickershain errichtet. Das sieben Hektar große Areal, das von der Bahnstrecke Leipzig – Chemnitz durchschnitten wird, befindet sich in privater Hand. Die Anlage bauen möchte die Mitteldeutsche Erneuerbare Energien GmbH, an der die Stadtwerke Leipzig zu 50 Prozent beteiligt sind. Als Marcel Werner von den Stadtwerken das Vorhaben am Dienstag Abend im Geithainer Stadtrat vorstellte, stieß er auf Skepsis und Widerspruch.

Erneuerbare Energien hoch im Kurs

„Der Ausbau erneuerbarer Energien steht stark im Fokus. Deshalb suchen wir nicht nur in Leipzig selbst nach geeigneten Flächen, sondern auch im Umland“, sagte Werner. Das ins Auge gefasste Geithainer Areal – zum Teil Acker, zum Teil landwirtschaftliche Stilllegungsflächen – liege fern von Wohnbebauung an der Flurgrenze zu Rochlitz. Allerdings habe der Regionalversorger EnviaM einen weit entfernten Einspeisepunkt des hier erzeugten Stroms zugewiesen. Der befindet sich am Ossaer Weg, was bedeute, eine fünf Kilometer lange Kabeltrasse ziehen zu müssen. Doch das nehme man in Kauf.

Acker zu wertvoll für Stromerzeugung

Ackerflächen mit Modulen zu bestücken, halte er nicht für sinnvoll, meinte Sören Petzold (Freie Wähler Narsdorf-Ossa-Rathendorf): „Es gibt doch viele Brachen in und um Leipzig, die dafür eher in Frage kommen. Ich sehe das nicht positiv.“ Frank Kirschner (UWG) unterstützte diese Kritik, und Gabriele Sporbert ( CDU) frage: „Warum nutzen Sie nicht statt dessen große Dachflächen in Leipzig?“

Sechs Millionen Kilowattstunden geplant

Es komme auf einen Mix der verschiedenen Anlage-Formen an, erwiderte Marcel Werner. Dass von der Anlage eine Blendung von Siedlungsbereichen ausgehen könnte, wie Jan Seitz (UWG) befürchtete, schloss er aus. Dazu befinde sich das Ganze zu weit außerhalb. Das Vorhaben sei auch trotz der langen Trasse zum Einspeisepunkt wirtschaftlich, beantwortete er einen Einwurf von Christian Landwehr ( CDU). Man rechne mit einer Erzeugung von sechs Millionen Kilowattstunden Strom pro Jahr.

„Die Eigentümer der Flächen haben zugestimmt. Wir haben da wenig Einfluss“, sagte Bürgermeister Frank Rudolph (UWG). Die Abstimmung brachte eine deutliche Mehrheit von zehn Stimmen für das Vorhaben. Fünf Parlamentarier sagten nein, einer enthielt sich.

Von Ekkehard Schulreich