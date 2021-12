Sparkasse zieht sich ab 2023 aus Kohren-Sahlis zurück

Frohburg/Kohren-Sahlis

Die Wochen der Sparkassen-Filiale in Kohren-Sahlis sind gezählt: Die Sparkasse Leipzig passt ihr Netz bis zum Beginn des Jahres 2023 an und schließt zehn ihrer insgesamt 117 Standorte. Einziger Ort im Landkreis Leipzig, der davon betroffen ist, ist Kohren-Sahlis, inzwischen Teil der Stadt Frohburg.

Zu wenig Frequenz am Schalter

„Das neue Standortkonzept berücksichtigt das lokale Nutzungsverhalten und gilt als ausgewogen: Klassische stationäre Leistungen und flächendeckende Selbstbedienungstechnik verbinden sich mit einem leistungsstarken digitalen Angebot und mobilen Services. Die Umsetzung soll zum 1. Januar 2023 erfolgen. Die betroffenen Kundinnen und Kunden werden rechtzeitig und schriftlich informiert“, heißt es in einer Presseinformation des Geldinstitutes. Vorausgegangen war eine Sitzung des Aufsichtsrates. Die zur Schließung stehenden Filialen seien „sehr klein und liegen unter einer kritischen Betriebsgröße. Sie werden daher in benachbarte Standorte integriert.“ Für alle jene, die bisher den Anlaufpunkt am Kohrener Markt nutzen, bedeutet das den Wechsel nach Frohburg. Zudem ist die Sparkasse Leipzig im Kohrener Land in Geithain mit einer großen Filiale präsent. In Frohburg gibt es seit einigen Monaten auch eine Video-Beratungskabine.

Elke Henschel, Leiterin der Filialen Geithain, Frohburg und Kohren-Sahlis, in der neuen Video-Beratungskabine, wo sich Kunden mit einem Mitarbeiter in Leipzig verbinden lassen können. Quelle: Jens Paul Taubert

Ob Geldautomat bleibt, wird geprüft

„Wir prüfen im Einzelfall, ob in den betreffenden Filialen ein SB-Terminal verbleiben kann“, sagte Unternehmenssprecherin Barbara Bauer auf LVZ-Nachfrage. Sie meint Geldautomaten und Kontoauszugsdrucker. Ob das auch für Kohren-Sahlis eine Option sein könne, entscheide sich in den nächsten Monaten. Fakt sei, die Frequenz der Kunden hier am Service-Schalter gehe immer weiter zurück. Immer mehr Menschen nutzten auch das Angebot des Online-Bankings, auch wenn das, sagt Bauer, nicht für jeden Einzelnen praktikabel sei.

