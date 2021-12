Sparkassen-Gelder für Projekte in Groitzsch, Prießnitz, Kohren und Rötha

Landkreis Leipzig

Die Kultur- und Umweltstiftung Leipziger Land der Sparkasse Leipzig (KUS) unterstützt auch im kommenden Jahr wieder Vereine, Kirchgemeinden und Stadtverwaltungen im Altkreis Leipzig. „Trotz Corona-Krise und der schwierigen Zinslage können wir gezielt und nachhaltig mehrere Projekte fördern“, verkündet Wolfgang Klinger, Vorstandsvorsitzender der Stiftung, die frohe Botschaft.

Seit ihrer Gründung 1999 fördert die KUS Umweltprojekte und setzt sich für die Bewahrung des kulturellen Reichtums ein. Ihr Motto lautet: „Bewahren, was uns ausmacht“. 2022 sollen annähernd 50 000 Euro zur Verfügung gestellt werden.

6000 Euro für das Lapidarium Groitzsch

In den Genuss der Stiftungsgelder kommt unter anderem die Stadtverwaltung Groitzsch. Sie erhält 6000 Euro für die Restaurierung des Lapidariums – eine Sammlung von Steinwerken – auf der Wiprechtsburg. Deren Überreste gehören zu den ältesten Steinbauten im westlichen Sachsen, die Burg selbst war um das Jahr 1080 entstanden.

In den 1980er-Jahren begannen Groitzscher Heimatfreunde, das Lapidarium in der Burgruine zu etablieren und trugen dafür etwa 60 Grenzsteine, Postmeilensäulen und Kilometermarken aus der Region zusammengetragen. Deren maroder Zustand macht nun eine umfassende Restaurierung erforderlich.

Der ehemalige Groitzscher Ortschronist Roland Meyer hat das Lapidarium auf der Wiprechtsburg federführend mit aufgebaut. Quelle: Andreas Döring

5000 Euro für die Friedensglocke Zitzschen

Weitere 5000 Euro gehen an die Kirchgemeinde Zitzschen (Stadt Zwenkau) für eine neue Kirchenglocke. Das ursprünglich 1794 gegossene Läutwerk verlor im 1. Weltkrieg zwei seiner drei Glocken an die Rüstungsindustrie. Die später neu beschafften Glocken und eine verbliebene Originalglocke wurden 1940 zum selben Zweck abgebaut.

Nach Kriegsende wurden die kleine und die mittlere Glocke wiedergefunden, nicht aber die große. Deren Platz ist seit nunmehr 80 Jahren verwaist. Mit den Fördermitteln der Stiftung und einer Spendenaktion der Kirchgemeinde soll die fehlende Glocke neu gegossen werden und ab 2023 als „Friedensglocke“ erklingen. Sie erinnert dann an das Schicksal ihrer den beiden Weltkriegen zum Opfer gefallenen Vorgänger.

5000 Euro für das Bauernrathaus Prießnitz

Fortgeführt wird im kommenden Jahr die Sanierung des historischen Bauernrathauses in Prießnitz, eines der wenigen noch erhaltenen Umgebindehäuser in der Region. Es ist ein Wahrzeichen des Frohburger Ortsteiles. Die Kultur- und Umweltstiftung hatte bereits zwischen 2018 und 2021 insgesamt 23 900 Euro für ein Holzschutzgutachten sowie für Sanierungsarbeiten an der West- und Südseite des Bauernrathauses bereitgestellt.

Im kommenden Jahr soll der Verein erneut mit 5000 Euro unterstützt werden, berichtet Klinger. Damit soll die Südseite des Gebäudes abschließend saniert werden. Es werden das in den 1960er-Jahren aufgebrachte Blendwerk entfernt und das darunter liegende originale Fachwerk aufgearbeitet.

8000 Euro für den Schutz der Rauchschwalbe

Die Grüne Liga Kohrener Land erhält in den nächsten beiden Jahren jeweils 4000 Euro für den Schutz der Rauchschwalbe in der Region. Der 19 bis 22 Zentimeter lange Zugvogel ist vielerorts selten geworden, etwa aufgrund der Produktionsveränderungen in der Landwirtschaft, insbesondere der Tierhaltung.

Zur Erforschung des Vogelzuges der Rauchschwalben hatte die Grüne Liga 2019, ebenfalls mithilfe von KUS-Geldern, 20 Tiere mit Geolokatoren bestückt, die Zugwege aufzeichnen. Von sechs Vögeln sind die Daten inzwischen ausgewertet worden. Nun sollen weitere Rauchschwalben mit den Geolokatoren ausgestattet werden, um Daten für eine belastbare statistische Auswertung zu sammeln.

Die Erforschung der Rauchschwalben im Kohrener Land wird von der Kultur- und Umweltstiftung unterstützt. Quelle: Ernst Paul Dörfler

Gedenktafel, Umweltbildung und Gemälde-Restaurierung

Für zahlreiche weitere Förderprojekte werden 2022 Geldsummen ausgereicht. Dazu gehören die Sanierung der Friedhofskapelle Lobstädt, für die 5000 Euro an die Emmauskirchgemeinde Bornaer Land gehen sollen, sowie die Open-Air-Theaterstücke über die Geschichte Röthas. Hier sind 4000 Euro für die Anschaffung von Schuhen und Perücken der Hobby-Darsteller vorgesehen.

Zudem werden unterstützt: Restaurierung von drei Gemälden für die Ausstellungen im Schloss Frohburg (3300 Euro), neue Beschilderung am Trianon Eythra (Zwenkau, 2500 Euro), Gedenktafel im Schlosspark Benndorf für die Gefallenen des Zweiten Weltkrieges (Frohburg, 1400 Euro), künstlerische Gestaltung von sieben Verteilerkästen im Stadtgebiet von Pegau (2000 Euro), Umweltbildungsangebote in und um den Eschefelder Teich (Frohburg, 2230 Euro), sowie Elektrifizierung der Kirchturmuhr Oelzschau (Rötha, 2000 Euro).

Von Kathrin Haase