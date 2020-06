Sparkassenmuseum zeigt Sonderschau zum Grimmaer Koch-Haus

Grimma

Die Architektur des Sparkassen-Gebäudes hebt sich ab von den anderen Häusern auf dem Grimmaer Markt. Kein Wunder. Schließlich ist es auch deutlich jünger. 90 Jahre hat der Bau des Nerchauer Architekten Hugo Koch aber auch schon auf dem Buckel oder besser in den Mauern.

Lückenlose Entstehungsgeschichte liegt vor

Ein rundes Datum, das der Verein „ Sparkassenmuseum Muldental“ zum Anlass für eine Sonderausstellung nimmt. Das kleine, aber feine Museum im Haus kann dabei auf die lückenlose Entstehungsgeschichte des markanten Bauwerks zurückgreifen, das am 28. Juni 1930 und somit mitten in der Weltwirtschaftskrise feierlich eingeweiht wurde. Vor Augen geführt wird auch das Leben und Wirken seines Architekten.

Zur Galerie Vor 90 Jahren wurde das vom Architekten Hugo Koch geschaffene Sparkassen-Gebäude am Grimmaer Markt eingeweiht. Das Sparkassenmuseum Muldental widmet dem Ereignis eine Sonderausstellung.

Vereinschefin Angela Elsner (63) und Vorstandsmitglied Heidrun Naumann (69) haben mit Marion Schirm in der Corona-Zwangspause das Material gesichtet und schließlich an fünf Stellen im Museum Dokumente, Zeichnungen, Fotos und Informationen zum denkmalgeschützten Haus und dessen Erbauer platziert. Beide haben eine besondere Bindung zum Haus. Denn sie nahmen hier 1967 beziehungsweise 1973 ihre Lehre auf und verbrachten einen Großteil ihres Arbeitsleben im Gebäude. Naumann, ab 1991 im Vorstand des Geldhauses tätig, hatte hier sogar ihr Chefzimmer bis zum Bezug des Sparkassen-Neubaus 1993 in der Straße des Friedens.

Wer war Hugo Koch? Wer war Hugo Koch, der Erbauer des Sparkassen-Gebäudes am Grimmaer Markt und vieler weiterer markanter Häuser? Die Heimatforscher Rudolf Priemer und Eberhard Fritzsche haben in einer Schrift die Biografie des Architekten zusammen getragen. Hugo Koch wurde am 14. August 1883 in Glauchau geboren. 1904 bis 1907 studierte er an der Technischen Hochschule Dresden und promovierte beim Bau- und Kunsthistoriker Cornelius Gurlitt. Seine Dissertation wurde als „Sächsische Gartenkunst“ gedruckt. Ab 1912 arbeitete Baurat Koch als Angestellter im Hochbauamt Hamburg, in jenem Jahr heiratete er auch die aus Nerchau stammende Margarete Foll. 1920 zog die Familie aus dem pulsierenden Hamburg ins stille Nerchau. Koch war zunächst Teilhaber der Lackfabrik Hessel, Foll & Co., dann Eigentümer und Betriebsleiter – und arbeitete dennoch immer als Architekt. Mitte der 1920er-Jahre gründet er sein Architektenbüro in Nerchau. Von nun an prägten viele Gebäude und Siedlungen auch im Muldental seine Handschrift. 1946 wurde die Familie Koch enteignet. Koch, der ein sogenanntes reserviertes Mitglied der NSDAP war, wurde am 10. März 1948 entnazifiziert. 1952 war er den Angaben zufolge gezwungen, Nerchau zu verlassen und ließ sich in Idar-Oberstein nieder. 1955 eröffnete Koch –bereits 72-jährig – ein Architekturbüro in Wiesbaden. Das Büro spezialisierte sich auf Krankenhausbauten. Am 7. September 1964 starb Baurat Dr. Hugo Koch in Wiesbaden. In den 26 Jahren seiner freiberuflichen Tätigkeit bearbeitete er mehr als 60 Projekte.

Zu DDR-Zeiten: Vordrucke waren zu trocknen

Elsner erinnert sich noch gut an das erste einschneidende Erlebnis im Februar 1974, als sie gerade ihre Ausbildung zur Finanzkauffrau absolvierte. Die Mulde war wieder mal über die Ufer getreten, und das Grundwasser drückte ins Bauwerk. „Dabei soffen im Keller die Kohleheizung und unser Lager für Vordrucke ab.“ Zu DDR-Zeiten eine Katastrophe. Weil Papier knapp war, mussten die Lehrlinge die Vordrucke fürs Kassengeschäft auf Wäscheleinen trocknen. Nach dem Hochwasser 2002, als die Flut an der ersten Etage stand, wurde die Heizung dann vom Keller unters Dach verlegt. Auch der Tresor kam eine Etage höher.

Sparkasse im Stadthaus platzte aus allen Nähten

Warum aber wurde am Markt seinerzeit ein Spar- und Girokassen-Gebäude errichtet? Die 1826 gegründete Sparkasse Grimma platzte im Stadthaus schon bald nach dem Ersten Weltkrieg aus allen Nähten. Ein Grund war das rasante Wachstum des Girogeschäfts. Für Beamte wie Kunden müssen die Zustände unhaltbar gewesen sein. Also entschied sich die Kommune für einen Neubau und erwarb dazu am 21. Dezember 1928 das ehemalige Julius’sche Eckgrundstück Markt 13.

So sah der Vorgängerbau der Sparkasse in Grimma aus. 1930 wurde dann das heute noch existierende Gebäude eingeweiht. Quelle: Archiv Sparkassenmuseum

Wenige Tage nach Neujahr lobte die Stadt unter den Architekten der Kreishauptmannschaft Leipzig einen Wettbewerb aus, der am Ende 80 Entwürfe verzeichnete. Kochs Beitrag trug die Nummer 31; am 27. März 1929 erkannte ihm eine Jury den ersten Preis zu. Und im Juni übertrug ihm die Stadt auch die Ausführung des Bauwerks.

Gebäude kostete 375.000 Reichsmark

Da war der Abbruch des alten Hauses, das wohl aus dem Jahr 1572 stammte, bereits im Gange. Am 22. Juli 1929 begannen die Arbeiten am neuen Gebäude, in dem auch Rochlitzer Porphyr verbaut wurde. Besonderer Wert wurde auf den Tresorraum und die Kassenhalle gelegt, das Objekt erhielt auch eine moderne Zentralheizung. Der Bau verschlang 375.000 Reichsmark, die aus Einlagen der Sparkasse finanziert wurden. Von Anfang an war eine Refinanzierung durch die Wohnungen im Haus einkalkuliert, darunter die des Direktors.

Bilder vom Bau des Sparkassengebäudes am Grimmaer Markt, hier entsteht der Tresorraum. Quelle: Archiv Sparkassenmuseum

Der Stil des Gebäudes wird unter „Neues Bauen“ vermerkt. „Das Haus ist klar strukturiert“, lobt Naumann. „Alles war sehr durchdacht und weitsichtig“, zeigt sich Vereinschefin Elsner noch heute beeindruckt. Im Tresorraum im Keller etwa sei nie Schimmel aufgetreten. „Die Lüftung funktioniert heute noch.“ Vor allem aber staunen die Vereinsmitglieder, mit welchem Tempo vor 90 Jahren das Vorhaben durchgezogen wurde.

Mitten im Krieg erfolgte die Bildung der Kreissparkasse

Mitten im Krieg, 1943, wurde die Kreissparkasse gebildet – eine strukturelle Zäsur. Prägend war dann auch der Innen-Umbau des Koch-Hauses 1991 und die Sanierung nach den Muldefluten 2002 und 2013. Heute befinden sich die Direktfiliale der Sparkasse Muldental im Haus – eine Art Telefonzentrale –, eine SB-Stelle, das Museum und fünf Wohnungen. Das Grundstück ist im Eigentum des Kreditinstituts.

Lebensleistung des Nerchauer Architekten wird gewürdigt

Das Material, das im Museum schlummert, lässt Staunen. Neben den originalen Entwurfszeichnungen ist zum Beispiel der Kostenvoranschlag für den Bau erhalten, vieles mit fein säuberlicher Handschrift notiert. In der Sonderschau wird auch die Lebensleistung von Baurat Dr. Ing. Hugo Koch vor Augen geführt. Seine Handschrift prägen viele Gebäude in und um Grimma, etwa die ehemalige Amtshauptmannschaft am Schwanenteich, das AOK-Gebäude und das frühere Finanzamt. Zeitgleich wurde vor 90 Jahren die Nerchauer Sparkasse errichtet, die auch seinem Entwurf entsprang. Koch „ist in der Region viel zu wenig bekannt“, meint Elsner und will das ändern.

Offizielle Eröffnung am 28. Juni in Grimma

Die Sonderausstellung wird am 28. Juni, einem Sonntag, offiziell eröffnet. An diesem Tag lädt das Museum, das sonst nur nach Vereinbarung besucht werden kann, von 13 bis 17 Uhr ein. Wegen der Corona-Auflagen ist eine Anmeldung aber nötig.

Terminvereinbarung mit dem Sparkassen-Museum: Telefon 03437/7429651 und 0151/19641287, E-Mail muldental@spk-museum.de / Homepage: www.spk-museum.de

Von Frank Prenzel