Spektakuläre Lichtershow in Geithainer Kirche

Geithain

Als eine spektakuläre Lichtershow erwies sich am Sonnabend in Geithain die Nacht der erleuchteten Kirche zur Reformation. Das Gotteshaus mit seinen weit nach oben ragenden Säulen erstrahlte in einem gänzlich neuen Ambiente. Dazu erklang Musik der Gruppe Takayo, deren Violinist Uli Herrmann-Schroedter für ein unvergessliches Erlebnis sorgte. Die tragenden Töne kamen von der Schmeisser-Orgel, die der Organist der Schlosskirche zu Altenburg, Felix Friedrich, spielte.

Enrico Oswald organisiert Events dieser Art. „Ich hatte bereits vor einigen Jahren eine Einladung in die Geithainer Kirche erhalten und bin erst jetzt dazu gekommen, diese in Augenschein zu nehmen. Beeindruckt war ich, so ein Kleinod vorzufinden“, sagte er. Besonders angetan hatten es ihm die hohen Säulen und die Bemalung.

Anzeige

Abgespeckte Version wegen Corona

„Für mich stand der Entschluss sofort fest, hier eine Lasershow, begleitet mit Musik, zu installieren“, erklärte der Lichtkünstler. Doch die Corona-Krise brachte im Frühjahr alle seine Projekte zum Erliegen. Wegen der geltenden Beschränkungen konnte er in Geithain nur eine abgespeckte Version dessen bieten, was er ansonsten im Repertoire hat.

Zur Galerie Beeindruckende Lichteffekte und eine unvergessliche Musik machten am Sonnabend die Nacht der leuchtenden Kirche in Geithain aus. Hier einige Impressionen.

Hunderte Besucher in Geithain

Dennoch kamen hunderte Besucher. Anna Richter war mit ihrer Tochter eigens aus Leipzig in die Kleinstadt gefahren, um die Band Takayo live zu bewundern. „Ich finde solche Auftritte besonders sehenswert. Für mich ist es nicht nur die Musik, die mich begeistert, sondern auch das Spiel der Künstler, das ich augenscheinlich bestaunen kann“, sagte sie. „Gerade jetzt in der Coronazeit, in der viele Kulturereignisse zum Erliegen gekommen sind, haben solche Veranstaltungen einen speziellen Stellenwert.“

Wiederholung könnte voluminöser ausfallen

Am liebsten würde Oswald die Nacht der erleuchteten Kirche in Geithain wiederkehren lassen. Dann zusätzlich mit Videoaufführungen, weiteren farbig bestrahlten Säulen und zusätzlichen Lautsprechern für einen noch voluminöseren Eindruck. „Da sich Lichtprojektion und Musik ständig ändern, ist ein solches Ereignis immer wieder ein neues Erlebnis. Licht lebt vom Zusammenspiel zwischen Architektur und Musik“, erklärte der Künstler.

Lockdown ärgert den Künstler

Angefangen hatte er vor Jahrzehnten in der Leipziger Peterskirche. Weil das so gut angenommen wurde, ist daraus mehr entstanden, und er bezog weitere Kirchen in das Projekt ein. Nach Feiern ist ihm aber momentan kaum zumute. „Wir waren bis Jahresende und darüber hinaus ausgebucht. Dass wir im Herbst nochmals vor dem Aus stehen, hätte ich nicht gedacht“, erklärte er verärgert.

Lesen Sie auch:

Von René Beuckert