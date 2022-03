Spenden und Hilfsgüter: Schönau und Nenkersdorf helfen der Ukraine

Frohburg/Schönau/Nenkersdorf

Schönauer und Nenkersdorfer machen das Spenden-Sammeln für Menschen aus der Ukraine zu ihrer Herzenssache. Die Initiative haben junge Einwohner aus beiden Frohburger Ortsteilen ergriffen. „Familie Schönfeld aus Schönau brachte mit mehreren Fahrzeugen erste Spenden in das Sammellager nach Leipzig“, sagt Ortsvorsteher Andreas Mertin. „Wir sind überwältigt von der Spendenbereitschaft vieler. Immer wieder hörte man: Wahnsinn!“

Hilfsgüter türmen sich: Was die Schönauer und Nenkersdorfer zusammengetragen haben, hat mehrere Autos gefüllt. Quelle: privat

Unterstützung zieht Kreise

Das Engagement zieht Kreise über beide Dörfer hinaus. Schönfelds gewannen in der Flößberger Kindertagesstätte „Zwergenland“ weitere Unterstützer. Einzelne Mitarbeiter des Bornaer „Kauflandes“ spendeten privat mehr als 730 Euro, für die Medikamente, Hygieneartikel und Lebensmittel gekauft wurden. Am Freitag sind noch einmal drei vollgepackte Autos in Richtung Leipzig gerollt.

In Nenkersdorf war es Marleen Westert, die hier die Regie übernahm. „Obwohl nur wenige Stunden Zeit blieb, war auch hier das ehemalige Gemeindeamt voller Spenden“, sagt Mertin. Er ist dankbar für die Hilfsbereitschaft in beiden Dörfern. In Nenkersdorf wurde so viel zusammengetragen, dass ebenfalls mehrere Fahrzeuge nötig gewesen sind, um alles in die Leipziger Sammelstellen zu bringen.

