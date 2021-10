Wurzen

Marek Ducherow powert sich richtig aus, läuft 52(!) Stadionrunden. Nach fast drei Stunden Schinderei und zwei kurzen Pinkelpausen liegt der Achtklässler erschöpft auf dem Rasen. Von Papa lässt er sich die Waden durchkneten. Vielleicht geht ja noch was. Jede Runde zählt, jede Runde ist bares Geld wert. Geld, das jetzt dringend gebraucht wird.

Marek ist einer von gut 700 Schülern des Wurzener Magnus-Gottfried-Lichtwer-Gymnasiums, für die seit 6. März nichts mehr so ist wie vorher. An jenem Tag erlitt die 30-jährige Lieblingslehrerin Lisa Schiegl einen Rückenmarksinfarkt. Seitdem ist sie auf einen Rollstuhl angewiesen. Wochenlang lag sie im Krankenhaus und befindet sich derzeit in Reha.

Gymnasiallehrerin Lisa Schiegl ist fast komplett gelähmt. Das Foto zeigt sie vor ihrer Erkrankung. Quelle: privat

„Ihr Schicksal berührt Lehrer und Schüler gleichermaßen“, sagt Direktorin Marina Schwarzbach, die in engem Kontakt mit Lisa und ihrer Familie steht. Daher weiß sie auch, dass sich die stets optimistische Fremdsprachenlehrerin mit eisernem Willen zurück ins Leben kämpft. „Sie hat ein großes Ziel, will unbedingt wieder als Lehrerin bei uns arbeiten.“

Wurzener Schule sammelt Geld

Diesen Wunsch möchte ihr die Schule erfüllen, berichtet Englischlehrer Horst Kosel. Doch könne die Wiedereingliederung nur gelingen, wenn zuvor Tische und Technik angeschafft würden, die der Kollegin digitales Arbeiten ermöglichten. Auch ein weiterer Rollstuhl müsse sein, so Kosel. Um Geld für all das zu sammeln, initiierte die Schule einen Spendenlauf.

Achtklässler Marek Ducherow geht an seine Grenzen. Der Papa ist immer an seiner Seite. Quelle: Thomas Kube

Marek liegt noch immer im Gras: „Frau Schiegl ist so nett und fröhlich. Zum Abschluss des sechsten Schuljahres überreichte sie jedem von uns ein kleines Geschenk. Ich bekam eine Uhr, weil ich immer auf die Zeit geachtet hatte und sie mich im Unterricht oft fragte, wie lange noch ist.“ 52 Stadionrunden – das sind 52 Armbänder, die der Junge gesammelt hat und im Ziel abrechnet.

Die Zehntklässler Niels Weinert und Lennox Maier haben alle Hände voll zu tun, um jedem Läufer pro Runde das tapfer verdiente Bändchen zu reichen. Gezählt wird am Stand des Lehrerkollegiums: Pierre Greulich, Henriette Schmechtig und Jonathan Rohr beglaubigen die Anzahl der gelaufenen Runden. Anhand des „Laufzettels“ wissen die Sponsoren, wie viel Geld sie für Lisa überweisen.

Der Wurzener Olympiasieger und Weltmeister im Rudern, Philipp Wende, hier mit Sohn Ferdinand. Quelle: Thomas Kube

Jeder Läufer hat einen Sponsor: Eltern, Vereine, Unternehmen. Ein ortsansässiger Betrieb lässt 300 Euro springen. Er „sponsert“ Wurzens Ruder-Olympiasieger Philipp Wende. Der rennt mit seinen Söhnen Konstantin und Ferdinand: „Ich war von 1996 bis 2004 selber Schüler an diesem Gymnasium. Meine Mutter Ines ist dort Lehrerin. Sie hat viel über Frau Schiegl erzählt.“

Ein Hauch Spartakiade-Stimmung

Als ihn seine frühere Lehrerin Martina Christiansen ansprach, habe sie ihn nicht betteln müssen, so Wende: „Für mich stand sofort fest, dass ich mitmache.“ Ähnlich sagt es Frank Thomas. Der Wurzener Dauerläufer kam erst in der Nacht vom Wettkampf aus Tschechien. Er äußert sich begeistert über den Enthusiasmus: „Alles erinnert mich sehr an die Spartakiade zu DDR-Zeiten.“

Rennen für den guten Zweck. Der Strom der Läuferinnen und Läufer reißt nicht ab. Quelle: Thomas Kube

Der neunjährige Iven Lesser läuft 13 Runden. Seine Mutti und Sponsorin Hanka zahlt dafür 13 Euro ein. Auch Ivens Schwester Finja rennt und rennt und rennt. Bis zu jenem Tag im März hatte sie Englisch bei Lisa Schiegl. Die Achtklässlerin hatte zuletzt Losglück: Zusammen mit Lena, Chiara und Noah gewann sie die Reise nach Beelitz – in die Klinik, in der ihre Lehrerin täglich kämpft.

„Sie fragte, was wir machen und wie es in der Schule läuft“, sagt Finja und ergänzt: „Frau Schiegl freute sich so sehr über unser Kommen, dass es ihr gleich besser ging.“ Elf Runden hat Finja bereits geschruppt, 30 sollen es am Ende werden. Auch Lehrerin Anna-Lena Schmidt befindet sich in der Läuferschar. Über Handy ist sie mit ihrer Freundin verbunden – mit Lisa höchstpersönlich.

Russischlehrerin Violetta Wollny spricht per Handy mit ihrer live zugeschalteten Freundin und Kollegin Lisa Schiegl. Carsten Jäger hält das Mobilfunkgerät. Quelle: Haig Latchinian

„So ist sie zwar fern und doch mitten unter uns“, freut sich auch Russischlehrerin Violetta Wollny. Sie übernimmt das Handy, betätigt die Videofunktion und schenkt ihrer Kollegin symbolisch einen Plüschbären: „Mischka ist von nun an dein Bettnachbar – wsjo budjet, alles wird gut“, wünscht sie. „Lisas lebensbejahendes Lachen fehlt uns allen sehr“, gesteht Frau Wollny.

„Wsjo budjet“, alles wird gut

Wer könnte das besser verstehen als Lisas Eltern, die in Wurzen dabei sind. Doris und Josef Schiegl wohnen in Mochau bei Döbeln. 1997 zogen die Bayern dorthin. Da war Lisa noch ein Kind. „Schon damals wollte sie unbedingt Lehrerin werden“, erinnert sich Papa Josef, der eigentlich gern gesehen hätte, dass sie Bäuerin wird. Bei Russischolympiaden bewies sie früh ihr Sprachtalent.

Mutter Doris zeigt sich überwältigt von der Hilfsbereitschaft der Wurzener. Ihre Tochter ist vom Hals ab gelähmt. Kopf, Geist und Mimik seien dagegen beweglich wie eh und je. „Wir gehen davon aus, dass Lisa noch mindestens ein Vierteljahr in der Reha bleiben muss.“ Zu Hause seien die Vorbereitungen auf ihre Rückkehr schon in vollem Gange.

Zuversicht bei der Familie

„Wir brauchen einen Aufzug, eine Spezialdusche und auch alles weitere, was für die Pflege notwendig ist“, sagt der Vater. Die Therapeuten seien bereits gefunden und befänden sich in den Startlöchern. Die Familie ist überzeugt davon, dass Lisa wieder unterrichten wird. Und das ungeachtet dessen, ob sie ihre Arme wieder bewegen kann oder nicht.

Für jede gerannte Runde gibt es ein Bändchen ums Handgelenk. Quelle: Thomas Kube

„Die Schüler hören nicht auf zu laufen – unfassbar!“ Doris und Josef Schiegl danken allen von Herzen. Auch Carsten Jäger, Lebenspartner von Lisa, ist ergriffen. Seit neun Jahren ist er mit Lisa zusammen, wohnt mit ihr in Ebersbach. „Wir besuchen Lisa mehrmals die Woche“, sagt der Bayer und wendet sich an den Reporter: „Hier, das Handy, nehmen Sie, Lisa möchte Ihnen etwas sagen.“

„Ich komme wieder, versprochen“

Lisas Stimme klingt fest: „Wie viele mitlaufen! Wirklich krass! Richten Sie allen ein riesiges Dankeschön aus. Ich komme wieder, versprochen!“ Deutschlehrer Günther Junghans hört das gern. Er fungiert als Stadionsprecher und feuert die Läufer an. Eine Supermarktkette spendierte Getränke und frisches Obst. Selbst Wurzener, die keine Kinder im Gymnasium haben, laufen mit.

Die Motorradfreunde Thomas Zittier, Marcel Buchta, Olaf Stelzer und Björn Bönisch mischen sich im T-Rex-Kostüm unter die Läufer. Quelle: Haig Latchinian

Simone Friese vom Pflegeheim rennt 15 Runden und weiß die Senioren als Sponsoren an ihrer Seite. Annalena Donner, Lisa Hammer und Angelina Steyer schreiben einen Artikel für die Schülerzeitung. 250 Euro kommen von den Bikern Thomas Zittier, Marcel Buchta, Olaf Stelzer und Björn Bönisch. Im T-Rex-Kostüm mischen sie sich unter die Läufer und machen ihnen Beine.

Von Haig Latchinian