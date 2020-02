Sperrung Lauterbach: Info-Runde in der Oberschule

Bad Lausick/Lauterbach

Wenn es am 26. Februar um die längerfristige Sperrung der Staatsstraße in Lauterbach nicht nur für LKW geht, rechnet das Landesamt für Straßenbau und Verkehr mit einem großen Publikumsinteresse. Deshalb findet die Informationsveranstaltung nicht im kleinen Lauterbacher Vereinshaus statt, sondern in der Aula der Frohburger Oberschule.

Straße ist ein viel genutzter Zubringer

Ab 17 Uhr wollen Vertreter der Landesbehörde über die ab März beabsichtigte Sperrung der Straße für den gesamten LKW-Verkehr, aber auch die Einschränkungen für PKW-Fahrer informieren. Außerdem soll es um Perspektiven des Straßenausbaus gehen. Die frequentierte Staatsstraße, wichtiger Zubringer von Bad Lausick zur Autobahn 14 und in Richtung Leipzig, führt im Dorf über zwei dicht nebeneinander liegende Steinbrüche. Das Bauwerk ist laut Gutachten marode und dieser Verkehrslast nicht länger gewachsen. Die Konsequenz sind weiträumige Umleitungen.

Von es