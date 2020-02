Sperrung im Streitwald: „Straßenmeisterei hat Hände nicht in den Schoß gelegt“

Frohburg

Die durch den Streitwald führende Kreisstraße wird bis Anfang März gesperrt bleiben. Die Aufräumarbeiten nach dem jüngsten Sturm seien fortgeschritten, doch immer noch immens, sagt Brigitte Laux, Sprecherin des Landkreises Leipzig. Ausdrücklich widerspricht sie Vorwürfen, die Behörde habe sich der Verkehrssicherung in den vergangenen Tagen nicht mit Nachdruck gewidmet: „Zu keiner Zeit hat hier jemand die Hände in den Schoß gelegt.“ Man sei sich bewusst, dass jeder Sperrtag für die Menschen in der Region eine Belastung sei.

Laux : Straßenmeisterei arbeitet seit dem Sturm mit Hochdruck

„Wir arbeiten seit dem Sturm daran, die Straße wieder frei zu bekommen. Unverzüglich haben unsere Straßenmeisterei und die Feuerwehr Bäume beräumt", so Laux. Seit Beginn der Sperrung arbeite die Straßenmeisterei daran, die Gefahren, die von Bäumen auf den landkreiseigenen Flächen ausgingen, zu beseitigen. Die Mitarbeiter hätten in Abstimmung mit den privaten Wald-Eigentümern auch an deren Bäume gearbeitet, um möglichst zügig voran zu kommen. „Seit feststeht, dass uns mehr Fläche gehört, als bisher bekannt war, werden auch dort Bäume gefällt. Wir gehen davon aus, dass wir unseren Teil bis Ende nächster Woche erledigt haben.“

Private Eigentümer können Mitte nächster Woche ran

Die Von Einsiedel'sche Forstverwaltung zu Wolftitz und Horst-Alexander von Einsiedel hätten ihrerseits Forstunternehmen gebunden, um auf ihren Flächen das Gefahrenpotenzial zu beseitigen. Die würden, so Laux, „nach unserem Wissen Mitte nächster Woche mit der Arbeit beginnen“. Voraussichtlich müssten sie hier „bis in die erste März-Woche hinein“ tätig sein. Erst danach sei es möglich, die Straße wieder freizugeben.

Immense Herausforderung führt zu Annäherung

Trockenheit und Stürme hätten den Wäldern nicht nur im Streitwald massiv zugesetzt, so Laux. „Die Aufräumarbeiten sind zeitaufwendig, müssen aber wegen der Gefahrenlage sorgfältig gemacht werden.“ Dass sich bei einer GPS-Vermessung und dem Auffinden alter Grenzsteine am Donnerstag heraus stellte, dass der Landkreis für mehr Bäume als bisher bekannt verantwortlich sei, habe die Aufgabe vergrößert. „Verzögerungen bei der Beräumung gab es aber nicht.“ Immerhin könne die Straßenmeisterei im Streitwald künftig freier handeln. Positiv sei, so Laux: „Für die Abstimmung mit den anderen Eigentümern wurde nun ein kurzer Weg gefunden, den wir auch künftig nutzen wollen.“

Von Ekkehard Schulreich