Sperrung in Lauterbach: Ministerium soll vermitteln

Bad Lausick/Lauterbach

Jetzt soll das sächsische Wirtschaftsministerium vermitteln: Im Streit um die Sperrung der Staatsstraße 49 in Lauterbach für den Lkw-Verkehr, den das Landesamt für Straßenbau und Verkehr ab Anfang kommenden Jahres plant, trafen sich am Donnerstag drei Bürgermeister und mehrere Unternehmer zu einer Strategie-Beratung. Zu der hatte das Bad Lausicker Stadtoberhaupt Michael Hultsch (parteilos) eingeladen; unter anderem nahmen seine Amtskollegen aus Grimma, Matthias Berger, und Otterwisch, Matthias Kauerauf, teil.

Verkehrslast würde nur verlagert und vergrößert

„Die Sperrung, wie sie aktuell geplant ist, akzeptieren wir nicht. Wir werden kurzfristig im Ministerium in Dresden um ein Gespräch bitten“, so Hultsch. Man sei sich einig darüber, dass durch die weiträumige Umleitung des Lkw-Verkehrs – und das auf unbestimmte Zeit – andere Straßen und Orte deutlich stärker frequentiert und in Mitleidenschaft gezogen würden, so Großbardau, Grimma und Grethen, aber auch Kitzscher. Zudem bedeutete diese Umleitung große Erschwernisse für viele Unternehmen.

Man setzte darauf, dass die Landesbehörde gemeinsam mit dem Ministerium, den Kommunen und der regionalen Wirtschaft eine andere Lösung findet und vor allem, dass Reparatur oder Ausbau des maroden Straßenabschnitts unverzüglich in die Wege geleitet würden.

