Sperrungen in Frohburg: Baustellen-Dschungel stresst Autofahrer

Frohburg

Autofahrer, die nach Frohburg wollen oder durch Frohburg müssen, stehen aktuell vor besonderen Herausforderungen: Weil der Brückenschlag über die Wyhra im Zuge der alten B 95 in seine finale Phase tritt, ist seit dieser Woche die provisorische Umfahrung der Baustelle tabu. Autofahrer, die auf der Durchreise sind, müssen um Frohburg einen weiten Bogen schlagen, sofern sie nicht gleich die Autobahn 72 benutzen.

Die B 7 südlich von Frohburg ist wegen des Ampel-Baus Einbahnstraße aus Richtung Westen. Quelle: Jens Paul Taubert

Anzeige

Wyhra-Brücke soll Ende des Jahres fertig sein

Die Umfahrung der Wyhrastadt ist indes nicht frei von Hindernissen, jedenfalls im Süden der Stadt. Denn zeitgleich beginnt das Landesamt für Straßenbau und Verkehr (Lasuv), am Eschefelder Kreuz eine in der Region umstrittene Ampel zu installieren. Mit dem Effekt, dass die Bundestraße 7 auf dem Motorsport-Kurs des Frohburger Dreiecks zwischen dem Kreuz und dem Streitwalder Abzweig zeitweise zur Einbahnstraße mutiert. Wer, von Geithain kommend, in Richtung Altenburg oder alte B 95 und Chemnitz unterwegs ist, muss deshalb einen Bogen via Frohburg schlagen. Um die Ampel zu errichten, müsse man im Bereich der Kreuzung den Verkehrsraum einschränken, sagte Rosalie Stephan aus der Pressestelle der Landesbehörde auf LVZ-Nachfrage.

Umstrittene Ampel auf Eschefelder Kreuz wird jetzt gesetzt

Der Schnittpunkt von B 7 und alter B 95 - seit Freigabe der Autobahn abgestuft zur Staatsstraße 51 - gilt dem Amt, der Polizei, der Verkehrsbehörde des Landkreises trotz reduzierter Verkehrsströme nach wie vor als Unfallschwerpunkt, weshalb die Ampel als unverzichtbar angesehen wird. Dass eines noch unbestimmten Tages mit der Fertigstellung der neuen B 7 nördlich von Frohburg die heutige B 7 am Eschefelder Kreuz endet und der Verkehr sich maßgeblich verlagert, diese Argumentation unter anderem des Frohburger Stadtrates und Bürgermeisters fällt da offenbar nicht ins Gewicht. Kritiker der Ampel, die vor dem Autobahn-Bau zweifellos dringend notwendig gewesen wäre, fanden kein Gehör.

Ehe die neue Wyhrabrücke in Frohburg voraussichtlich Ende des Jahres fertig wird – Kostenpunkt summa summarum 2,8 Millionen Euro –, gibt es ab 19. Oktober weitere Einschränkungen südlich von ihr: Dann erneuert das Lasuv den Asphalt auf der Trasse zwischen der Kreuzung Altenburger Straße und der Brücke. Fußgänger und Radfahrer können in all der Zeit die Wyhra weiterhin queren, denn für sie gibt es neben der Baustelle eine Behelfsbrücke. Und auch die beiderseits der Brücke liegenden Supermärkte sind erreichbar.

Von Ekkehard Schulreich