Frohburg/Geithain

Wer bei Werkzeug an Schraubendreher oder Rohrzange denkt, liegt falsch: Die Werkzeuge, die die Unternehmen Inotec im Frohburger Ortsteil Pflug und Präzisionstechnik Geithain herstellen, sind gänzlich anderen Kalibers. Entwickelt und eingesetzt werden diese Spezialmaschinen vor allem, um Luftzufuhr-Bauteile für Verbrennungsmotoren und die Fahrzeug-Klimatisierung zu produzieren.

Im Sog eines Weltkonzern auf internationalen Märkten unterwegs

Unter dem Dach des Weltkonzerns Continental sind sie nicht nur im thüringischen Waltershausen im Einsatz, sondern auch in Werken in den USA, in Mexiko und in China.

Vom Entwurf über Fertigung und Montage, Software-Update und Synchronisierung der einzelnen Komponenten geschieht alles in Hallen auf dem Gewerbegebiet im südlichsten Zipfel des Landkreises Leipzig. „Die Besteller nehmen die Werkzeuge ab. Dann werden sie verpackt und versendet“, sagt Geschäftsführer Knut Hensel (52).

Neugründung Anfang der 90er-Jahre

Gegründet wurde das Unternehmen Anfang der neunziger Jahre durch den Leipziger Lothar Ackermann auf dem Areal, das die Stadt Kohren-Sahlis unmittelbar an der damaligen Bundesstraße 95 – der kurzen Verbindung zwischen Leipzig und Chemnitz lange vor dem Bau der Autobahn 72 – erschloss. Hensel, Programmierer für CNC-Fräsmaschinen, später Konstruktionsleiter und Geschäftsführer, kaufte nach dem Tod von Gesellschafter Ackermann gemeinsam mit einem Partner das Unternehmen mit seinem halben Hundert Mitarbeitern.

Um es zu sichern und weiterzuentwickeln, entstand 2009 parallel die Präzisionstechnik Geithain, die als Zulieferer fungiert.

Am Ende wird mit Lasertechnik auf die Qualität geschaut: Mario Eckhardt in der Qualitätsabteilung. Quelle: Jens Paul Taubert

Mit Blasform-Verfahren sichert sich Unternehmen Alleinstellungsmerkmal

Bauteile, die mit Inotec-Werkzeugen hergestellt werden, finden sich in vielen Autos. Mit dem Blasform-Verfahren lassen sich aber auch Rohrleitungen und Behälter anderer Art produzieren, etwa für Waschmittel in Waschmaschinen. Das Verfahren sei allerdings nur wenig verbreitet, anders als das des Spritzgusses, sagt Hensel: „Wir sind die Einzigen, die diese Werkzeuge gemeinsam mit Maschinen für die Weiterverarbeitung bauen und testen.“ Damit habe man vor mehr als einem Jahrzehnt die Aufmerksamkeit von Continental gewonnen. Aluminiumrohre in Verbrennungsmotoren, etwa Turboladern, seien damals zunehmend durch Kunststoff ersetzt worden: „Dafür haben wir das Fertigungskonzept entwickelt und die Maschinen gebaut.“

Technologie-Partner für Continental

Die wachsende Kooperation mündete 2014 in den Verkauf von Inotec an den Weltkonzern. Für Hensel zweifellos ein Gewinn: „Wir hätten die internationalen Märkte gar nicht allein bedienen können.“ Ein Gewinn aber ebenso für Continental, denn, so Hensel:„Wichtig ist es, Standards zu schaffen, die wir global ausrollen können.“ Es gehe um Technologie aus einer Hand, die in allen Werken des Konzerns einsetzbar sei und die für verlässliche Lieferketten sorge. Inotec sei ein wichtiger Technologie-Partner, denn Continental produziere mehr als Reifen: „Wir besitzen eine massive Kunststoff-Kompetenz.“

Längst bereitet man sich in Pflug vor auf eine Ära nach dem Verbrennungsmotor und die Zeitspanne des Übergangs zur Elektromobilität. Bauteile für Kühlung und Klimatisierung benötigten Elektrofahrzeuge ebenso wie Diesel oder Benziner, sagt Knut Hensel. Die ergänzende Technik, um sie herzustellen, sei neben dem Blasform- das Spritzgussverfahren. Sukzessive gebe man der Herstellung solcher Werkzeuge mehr Raum. Das lasse sich in die Abläufe gut eingliedern. „Wir gehen bei unserer Entwicklung aber in verschiedene Richtungen. Es gibt nicht die eine Antwort.“

Mittelständler unterstützt Jugend in der Region

Um das eigene Fachpersonal zu sichern, setzt der Mittelständler seit Beginn auf Ausbildung: von Feinwerkmechanikern vor allem, aber auch von Zerspanern und kaufmännischen Fachkräften. Bei der dualen Ausbildung arbeitet man mit den Berufsakademien in Riesa und Glauchau. Macht Hensel nicht viel Aufhebens um das, was auf dem Pflug und im Geithainer Betrieb geschieht, wissen Grundschule, Sportverein, Jugendfeuerwehr das Engagement des Unternehmens wohl zu schätzen: „Projekte für die Jugend fördern wir gern.“

Von Ekkehard Schulreich