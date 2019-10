Amt sperrt Staatsstraße in Lauterbach auf unbestimmte Zeit

Landkreis Leipzig

Wer mit dem Auto zwischen Bad Lausick und Pomßen unterwegs ist, wird demnächst viel Geduld brauchen. Das Landesamt für Straßenbau und Verkehr (Lasuv) teilt mit, dass ab Januar 2020 die Staatsstraße 49 durch Lauterbach teilweise gesperrt wird. Die Botschaft ruft schon jetzt Kritiker auf den Plan. Schließlich wird mit der teilweisen Sperrung eine der wichtigsten Verkehrsachsen im Landkreis gekappt – und das auf unbestimmte Zeit.

Verkehrsbelastung auf S49 hat Spuren hinterlassen

Schon seit Jahren gilt die Ortsdurchfahrt als neuralgisches Pflaster. Immer wieder wurde darauf verwiesen, dass die Kreuzung in Höhe des ehemaligen Gasthofs eine Schwachstelle darstellt. Sie wurde auch vom Landkreis ausgespart, als dieser in den vergangenen Jahren die Verbindung zwischen Borna und Grimma nahezu vollständig ausbaute. Der Grund: Nicht nur die Anhöhe, auf der der Knoten liegt, auch die angrenzenden Stützwände der ehemaligen Lauterbacher Steinbrüche bereiteten den Planern Kopfzerbrechen.

Die Brückenkonstruktion zwischen den beiden Steinbrüchen in Lauterbach soll nicht mehr sicher sein. Quelle: Jens Paul Taubert

Exakt diese Stützwände machen ihrem Namen inzwischen keine Ehre mehr. Bei Bauwerksprüfungen sei im Bereich der Stützwände der einstigen Kiesgruben eine „Zunahme der vorhandenen Schäden“ festgestellt worden, so Isabel Pfeiffer, Sprecherin des Lasuv. Das Ergebnis weiterer Berechnungen ließ keine andere Schlussfolgerung mehr zu: Die Standsicherheit sei mit Blick auf die Verkehrsbelastung nicht mehr gegeben, so das Landesamt.

Sonderprüfungen aller Vierteljahre geplant

Neben künftig vierteljährlichen Sonderprüfungen sieht sich die sächsische Straßenbauverwaltung deshalb zu einer unpopulären Maßnahme gezwungen: Die S 49 wird in Fahrtrichtung Otterwisch-Bad Lausick ab Jahresanfang komplett gesperrt – sowohl für Autos als auch Brummis. Von Bad Lausick nach Otterwisch bleibt die Ortsdurchfahrt Lauterbach passierbar – allerdings nur für Autos. Für Fahrzeuge über 3,5 Tonnen gibt es auch in dieser Richtung kein Durchkommen mehr.

Wie das Lasuv weiter mitteilt, ist eine weiträumige Umleitung geplant. Diese führt von Bad Lausick über Etzoldshain, Großbardau und Grimma weiter zur S 38 nach Grethen und Pomßen. In Gegenrichtung soll der Verkehr den gleichen Weg nehmen.

Wichtige Achse zwischen Bad Lausick und A14

Die Teilsperrung dürfte erhebliche Auswirkungen auf die Verkehrsströme haben. Immerhin gilt die Staatsstraße als wichtige Route zwischen der Kurstadt und den weiter nördlich gelegenen Ortschaften sowie der A14. Die Rede ist von einer täglichen Belastung von über 7000 Fahrzeugen.

Nicht nur viele Pendler, vor allem auch der Schwerverkehr nutzt die Trasse, um ans Ziel zu kommen. Und so stößt das zu erwartende langwierige Prozedere schon jetzt auf heftigen Widerspruch. Frank Czichos, Geschäftsführer des Betonwerks Bad Lausick, schrieb der LVZ eine bitterböse Mail: „Wir werden als Unternehmen gezwungen sein, die Umleitungen zu nutzen, da wir unsere Zuschlagstoffe Kies und Sand aus unserer Kiesgrube in Otterwisch holen. Das wiederum bedeutet, dass unsere Fahrzeuge die bis zu dreifache Strecke zu unseren Mischwerken zurücklegen müssten.“

Vorwurf: Weiträumige Umleitung belastet Umwelt

Der Chef des Betonwerks hat schon mal den Taschenrechner gezückt: „Der Mehrverbrauch an Dieselkraftstoff ist das eine, das andere ist, dass wir die bis zu dreifache Menge an Lkws benötigen, um die Kapazitäten abzudecken. Überall sollen wir CO2 einsparen und an der Stelle ist das Ganze auf unbestimmte Zeit egal!?“

Was Czichos empört, sind vor allem die ungewissen Aussichten. „Das Lasuv hat erklärt, dass ein langwieriges Planfeststellungsverfahren nötig wird, um die Stützbauwerke samt Straße und Kreuzung zu erneuern. Da sind wir schnell bei fünf Jahren, vielleicht dauert das Ganze auch zehn. Wenn wir nur mal fünf Jahre bis zur Umsetzung eines neuen Bauwerkes ansetzen, kostet uns das Ganze als Unternehmen drei Millionen Euro“, so der Geschäftsführer. Geld, das wiederum für Investitionen und damit die Sicherung von Arbeitsplätzen fehle.

Unternehmen besonders hart betroffen

Auch ökologisch mache das Ganze keinen Sinn: „Pro Monat werden wir durch die zusätzlich benötigten Lkw etwa 17,6 Tonnen CO2 in die Atmosphäre blasen.“ Und weitere Firmen, so Czichos, seien betroffen. Er nennt die Asphalt- und Betonwerke Otterwisch, die Abc Baustoffwerke Großsteinberg, Pro Beton Pomßen, Haba Beton Großsteinberg, die Spedition Krötzsch Bad Lausick oder die Spedition Ettig in Eula – sie alle würde die Sperrung treffen.

Er könne sich auch beim besten Willen nicht vorstellen, dass das Schadensbild an dem Bauwerk erst jetzt so plötzlich aufgetreten ist. „Hier muss man das Lasuv wirklich fragen, ob es geschlafen hat“, so der Geschäftsführer.

Behörde kündigt langes Planungsverfahren an

Die Behörde betont, man unternehme alle Anstrengungen, um den Zeitraum der Einschränkung so kurz wie möglich zu halten. Allerdings seien Randbedingungen für den Ausbau der S 49 einschließlich der Stützwände und der Kreuzung mit der K 8308 schwierig und würden ein zeitaufwendiges Planfeststellungsverfahren erfordern, so das Lasuv. „Insofern müssen sich die Nutzer der S 49 auf eine längere Verkehrsraumeinschränkung einstellen, was zweifelsfrei zusätzliche Belastungen für die Betroffenen darstellt“, erklärt Pfeiffer.

Man bitte um Verständnis für die erforderlichen Maßnahmen zur Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit. Nach sächsischem Straßengesetz bestehe kein Rechtsanspruch auf die Nutzung einer bestimmten Straße.

Keine Aussagen zur Dauer der Sperrung

Auf Nachfrage erklärt das Lasuv, die Planungen würden gerade erst anlaufen. Deshalb könne man sich zur Dauer der Sperrung und einem etwaigen Baubeginn nicht äußern. „Beim Ausbau der Ortsdurchfahrt wird der kritische Abschnitt mit den Stützwänden in der Planung vorgezogen“, erklärt Isabel Pfeiffer. Dieser Bereich am nördlichen Ortsausgang von Lauterbach misst etwa 150 Meter. Die Errichtung der Umleitungsführung beginne am 6. Januar 2020. Für Baugrunduntersuchungen sei außerdem eine zusätzliche kurzzeitige Vollsperrung unumgänglich. Über den Zeitpunkt werde rechtzeitig informiert.

Von Simone Prenzel