Stadt Geithain organisiert Impftermine vor Ort

Geithain/Frohburg/Bad Lausick

Die Impfzentren tun es, Hausärzte ziehen nach – und jetzt ergreift auch die Stadt Geithain die Initiative. Die Kommune bietet an fünf Tagen im Mai vorrangig Menschen über 65 Jahre – danach aber auch für die Prioritätsgruppe drei – die Möglichkeit an, sich vor Ort gegen Corona immunisieren zu lassen. Pro Tag soll es 204 Termine geben. Die Nachbarstadt Frohburg unterstützt diesen Vorstoß und hat zwei der vereinbarten Tage in Geithain für ihre Einwohner reserviert. Bad Lausick setzt stattdessen auf das bisherige vom Land gesteuerte Impfregime.

Frank Rudolph will das Impfen voranbringen

Die Immunisierung beschleunigen und den Menschen lange Wege ersparen: Das sind für Geithains Oberbürgermeister Frank Rudolph (UWG) zwei triftige Gründe für das kommunale Engagement. Seit Mitte März stellt die Stadt bereits ihr Bürgerhaus als Testzentrum zur Verfügung. Der DRK-Kreisverband Geithain betreibt es, und es ist stark frequentiert nicht nur von den Geithainern selbst.

Jetzt geht die Verantwortlichen einen Schritt weiter: Es wird sogar geimpft. Für Geithainer sind die Termine 18., 19. und 20. Mai ins Auge gefasst, für Frohburger der 22. und 23. Mai, also Pfingsten.

Impfzentrum Borna schickt medizinisches Personal

„Das Impfzentrum Borna schickt zwei Ärzte und zwei Schwestern. Das übrige Personal kommt vom Geithainer DRK und von unseren beiden Stadtverwaltungen“, sagt Rudolph. Telefonisch können Interessenten ab Anfang Mai einen Impftermin buchen. Die Unterlagen werden dann vorab zugeschickt, sodass sie, um Zeit zu sparen, schon im Vorfeld ausgefüllt werden können.

„Wir werden immer eine Nachrücker-Liste erstellen, um sämtliche Impfdosen verimpfen zu können, selbst wenn Angemeldete ausfallen.“ Menschen, die nicht mobil sind, können das bei ihrem Anruf angeben, so der Stadtchef. Dann kümmere sich der Fahrdienst des DRK-Kreisverbandes gegen einen geringen Obolus um den Transport.

Bad Lausick setzt auf Zentren und Hausärzte

„Wir finden das zusätzliche Angebot in Geithain gut“, sagt der Bad Lausicker Bürgermeister Michael Hultsch (parteilos). Er gehe aber davon aus, dass die noch nicht Geimpften wie bisher die Impfzentren nutzen oder bei ihren Hausärzten vorstellig werden. „Die Versorgung mit Impfstoff scheint sich zu stabilisieren, sodass in Bad Lausick mehr als 350 Menschen pro Woche geimpft werden können.“

Für die Zeit des Impfens wird das DRK-Testzentrum aus dem Geithainer Bürgerhaus ausgelagert. Die Tests finden vom 17. bis 22. Mai im selben Umfang im ehemaligen Jugendhaus Rosental 9 statt.

Hier können sich Interessenten für das Impfen anmelden: Telefonisch für Geithain 034341/46 62 02 und 46 62 04, und zwar montags bis freitags von 8 bis 12 Uhr, dienstags auch von 13 bis 18 Uhr, donnerstags auch von 13 bis 17 Uhr. Für Frohburger gilt die Telefonnummer 034348/8 05 18. Anmelden geht zudem per E-Mail an impfung@geithain.de.

Von Ekkehard Schulreich