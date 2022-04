Stadtbibliothek Frohburg: Rund um Kaninchen und Ostern

Frohburg

Ein Kaninchen-Streichelgehege ist vor Ostern der Hingucker in der Frohburger Stadtbibliothek. Die Auftaktveranstaltung „Osterhäschen, Osterhas’, komm mal her, ich sag dir was“ findet am Montag statt. Zwischen 14 bis 17 Uhr ist der Rassekaninchenzüchterverein Frohburg und Umgebung mit Tieren zu Gast. Passend dazu liest das Bibliotheksteam ab 15 und 16 Uhr eine schöne Geschichte vor.

Zudem werden im gesamten Haus bunte Ostereier versteckt. In ihnen befinden sich Buchstaben, die zusammengesetzt ein Lösungswort ergeben. Wer es errät, für den gibt es eine kleine Osterüberraschung. Gesucht werden kann vom 11. bis 22. April. Mitmachen dürfen alle Bücherfreunde zwischen einem und 100 Jahren. Eine Spielanleitung liegt an der Theke der Bibliothek aus.

Von es