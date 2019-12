Lausi rollt ab sofort durch Bad Lausick

Bad Lausick

Am Sonnabend hätte in Bad Lausick beinahe der neue Stadtbus dem Weihnachtsmarkt die Schau gestohlen, denn seine Vorstellung lockte viele Besucher an. Und noch vor dem Programm auf der Bühne des Weihnachtsmarktes rollte der Bus gegen 15 Uhr zu seiner ersten Tour durch die Stadt.

Geschäftsführer Andreas Kultscher vom Unternehmen Regional Bus Leipzig hob bei der Vorstellung die Bedeutung für die Kurstadt hervor. „Der Kleinbus verbindet mit seinen 18 Haltestellen die Stadtgebiete miteinander und ist auf die Bedürfnisse der Bewohner und Kurgäste zugeschnitten.“

Angebot zum Einkaufen und für Pendler

Insbesondere ältere Bürger hätten nun die Möglichkeit, auf bequemem Weg in die Innenstadt und zu den Einkaufsmöglichkeiten zu gelangen. „Aber auch Pendlern steht der Bus zur Verfügung, der am Bahnhof sowohl an der Süd- und an der Westseite hält“, betonte Kultscher.

Weiter informiert er, dass sogar Rollstuhlfahrer von der neuen Fahrgelegenheit profitieren würden, da der Bus mit einer Auffahrrampe und einem extra für Rollstuhlfahrer eingerichteten Stellplatz ausgestattet ist. Auch Sehbehinderte finden sich aufgrund der schwarz-gelb gekennzeichneten Stangen im Bus zurecht, so Kultscher. Er erwähnte zudem, dass im Stadtbus das Funknetz WLAN vorhanden ist.

Lausi: Klasse 4 c gewinnt den Namenswettbewerb

Spannend wurde es noch einmal, als der Name für den Stadtbus bekanntgegeben wurde. Schülern der Klasse 4 c blieb es vorbehalten, den Namenszug am Bus, der noch abgedeckt war, sichtbar zu machen, indem sie die Klebestreifen entfernten. Die Klasse hatte nämlich beim Wettbewerb um die Bezeichnung mit ihrem Vorschlag „Lausi“ gewonnen. Auch die Zweit- und Drittplatzierten gingen nicht leer aus und wurden wie die Sieger in aller Öffentlichkeit mit einem Sack voller Überraschungen bedacht.

Zur Galerie Zum Weihnachtsmarkt in Bad Lausick wird ein neues Angebot in der Kurstadt präsentiert. Der Stadtbus erlebt seine Namenstaufe.

Bürgermeister Michael Hultsch freute sich ebenfalls: „Nun ist es für viele möglich, innerhalb der Stadt unterwegs zu sein, ohne das eigene Auto zu benutzen. Für eine Stadt mit etwa 8000 Einwohnern ist dies nicht selbstverständlich.“ Er hoffe, dass zahlreiche Bürger das Angebot innerhalb der nächsten drei Jahre nutzen, damit die Stadtlinie Bestand haben könne.

Für Senioren gibt es eine Monatskarte

Geschäftsführer Andreas Kultscher erklärte, der Stadtbus werde mit Zuschüssen vom Landkreis Leipzig, der Stadt Bad Lausick sowie die Fahrpreis-Einnahmen finanziert. Eine Einzelfahrt im Stadtbus kostet 1,60 Euro, eine Tageskarte gibt es für 3,10 Euro. Für Menschen ab dem 65. Lebensjahr wird eine sogenannte Monats-Abokarte für 19,90 Euro angeboten.

Ursula Holtsch und Helga Bäumling gehörten zu den Ersten, die sich mit dem Bus vertraut machten. „Der Stadtbus bietet gerade älteren Bürgern die Möglichkeit, zum Einkaufsort zu gelangen“, stellte Holtsch fest. Hingegen bedauert Bäumling, dass das Fahrzeug nicht durch den Ortsteil Buchheim fährt. Sie empfinde es aber dennoch als Bereicherung für die Stadt.

Trotz des Trubels um den Stadtbus fiel der Weihnachtsmarkt mit seinen Veranstaltungen nicht aus. Angelika Hultsch vom Stadtförderverein hob diesen als Begegnungsort hervor und sagte: „Besonders der Auftritt der Kinder, die auf der Bühne ihr Können unter Beweis stellen, lockt viele Besucher an.“

Von René Beuckert