Stadtmusik Bad Lausick fiebert Jubiläumskonzert entgegen

Die Stadtmusik Bad Lausick wird 25 – und feiert diesen Geburtstag am 21. November mit ihrem Publikum. Das Jubiläumskonzert findet im Haus der Deutschen Bläserakademie am Rand des Kurparks statt und beginnt 15 Uhr. Der Kartenvorverkauf ist jetzt gestartet worden.

Nach Corona-Pause Proben seit Juli

„Wir freuen uns sehr auf diese Veranstaltung. Das Programm steht, und alle musikalischen Gäste bereiten sich auf ihren Auftritt vor“, sagt Claus-Peter Steinbach, der den Verein leitet. Aufgrund der Pandemie war über viele Monate keine kontinuierliche und gemeinsame musikalische Arbeit möglich. Erst im Juli begann wieder der Proben-Betrieb und wurde das Jubiläumskonzert in den Fokus genommen. Für die Veranstaltung gelten die dann verbindlichen Hygieneregeln.

Weihnachtsbaum wird gesucht

Um das Musikhaus weihnachtlich zu gestalten, sucht der Verein noch einen vier bis fünf Meter hohen Weihnachtsbaum. Angebote werden bis zum 10. November an die Telefonnummer 0152/22 76 12 49 erbeten.

Karten gibt es in Bad Lausick ab sofort in der Kur- und Tourist-Information am Markt sowie in der Park- und in der Löwen-Apotheke.

