Stadtrat Frohburg: Bau der Schulstraße von Kohren-Sahlis rückt näher

Der Ausbau der Schulstraße von Kohren-Sahlis nach Rüdigsdorf ist Thema auf der Sitzung des Frohburger Stadtrates. Zu der tritt das Gremium am 3. Februar, 19 Uhr, im Bürgerzentrum am Frohburger Markt zusammen. Der Landkreis Leipzig und die Kommune planen das Bauvorhaben bereits seit vielen Jahren. Es umzusetzen, scheiterte an den vom Land Sachsen nicht gewährten Fördermitteln. Jetzt soll es die Zuschüsse doch geben, allerdings in geringerer Höhe – was Mehrausgaben für Kreis und Stadt bedeutet.

Weitere Themen sind die Erneuerung des Parkplatzes unterhalb der Gnandsteiner Burg, für den ebenso mehr Eigenmittel nötig werden. Ferner geht es um ein Touristisches Leitsystem für Frohburg, um die Eigentums-Auseinandersetzung mit der Kirche im Fall der alten Prießnitzer Schule und um zwei Mobilfunk-Standorte. Es gelten die 3-G-Regel und die Pflicht, eine FFP-2-Maske zu tragen.

