Stadtrat Geithain spricht über Zollhaus und Radwegbau

Geithain

Zu einer öffentlichen Sitzung kommt der Geithainer Stadtrat am 10. August, 18 Uhr, im Ratssaal am Markt 11 zusammen. Los geht es mit einer Fragestunde für die Bürger. Danach folgen mehrere Beschlüsse zu Auftragsvergabe.

Unter anderem sollen die Fahrbahn in der Leipziger Straße erneuert und der Radweg von Geithain nach Mark Ottenhain ausgebaut werden. Arbeiten sind auch an der Treppe und der Terrasse am Zollhaus vorgesehen. Und es geht um ein Planungsbüro, das den Bebauungsplan „Am Oberfürstenteich“ erstellen soll.

Ein weiterer Beschluss befasst sich mit der Finanzierung für eine nachhaltige Entwicklung der Teichanlage im „Oberen Stadtpark“. Im Anschluss gibt der Oberbürgermeister Frank Rudolph (UWG) aktuelle Informationen aus dem Stadtgeschehen weiter.

